У Кременчуці діагностували COVID-19, а захворюваність на ГРВІ нижче епідпорогових показників

Хворого на COVID-19 госпіталізували до інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
У Кременчуці минулого тижня (з 3 по 9 листопада) зареєстровано 726 випадків захворювань на ГРВІ, в тому числі один випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я.
Коронавірусну хворобу діагностували у дорослого пацієнта, його госпіталізовано до інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
Випадків захворювання на грип минулого тижня не зареєстровано. Дані медичної статистики свідчать, що на ГРВІ більше хворіють діти — 455 із 726 випадків захворювання.
За минулий тиждень до інфекційного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» з ГРВІ госпіталізували 11 дітей та 1 дорослого. За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Нагадаємо, минулого понеділка ми повідомляли, що у Кременчуці за тиждень від ГРВІ занедужали понад 600 людей.
