«Полтаваобленерго» повідомило як завтра будуть застосовувати графік погодинних відключень електроенергії

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 488

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у п'ятницю, 7 листопада, графік погодинних відключень буде застосовано:

з 08 . 00 по 15 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черги ;

з 15 . 00 по 19 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги ;

з 19 . 00 по 21 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням