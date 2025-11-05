У Кременчуці перевищений рівень формальдегіду в повітрі

Полтавський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив щотижневі дані щодо стану атмосферного повітря в Кременчуці.

Спостереження проводили з 27 жовтня по 1 листопада на чотирьох стаціонарних постах — по вулиці Молодіжній, вулиці Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш».

За результатами аналізу, середньодобові концентрації більшості шкідливих речовин у повітрі залишалися в межах норми. Водночас рівень формальдегіду у цей період перевищував середньодобову гранично допустиму концентрацію (ГДК) — із 28 жовтня по 1 листопада.

На графіку видно, що перевищення по формальдегіду фіксували щодня, тоді як показники інших речовин — діоксиду сірки, оксиду азоту, фенолу, сажі та аміаку — залишалися нижчими за встановлені норми.

За даними екологів, формальдегід є одним із найпоширеніших забруднювачів міського повітря, який утворюється під час роботи промислових підприємств та автотранспорту. Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.