На Крюківському мосту проведуть короткостроковий ремонт

6 і 7 листопада на Крюківському мосту через Дніпро у Кременчуці виконуватимуть короткострокові ремонтні роботи. Фахівці ремонтуватимуть деформаційний стик. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцької дистанції колії» АТ «Укрзалізниця».
Роботи триватимуть щодня з 09.00 до 12.50. Під час ремонту на мосту діятиме тимчасова організація дорожнього руху — технічні засоби встановлять відповідно до вимог ДСТУ 8749.
У «Кременчуцькій дистанції колії» запевняють, що безпека руху транспорту буде забезпечена.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.