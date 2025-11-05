На Крюківському мосту проведуть короткостроковий ремонт

Сьогодні, 07:00

Роботи виконуватимуть 6 та 7 листопада з 9.00 до 12.50

6 і 7 листопада на Крюківському мосту через Дніпро у Кременчуці виконуватимуть короткострокові ремонтні роботи. Фахівці ремонтуватимуть деформаційний стик. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцької дистанції колії» АТ «Укрзалізниця».

Роботи триватимуть щодня з 09.00 до 12.50. Під час ремонту на мосту діятиме тимчасова організація дорожнього руху — технічні засоби встановлять відповідно до вимог ДСТУ 8749.

У «Кременчуцькій дистанції колії» запевняють, що безпека руху транспорту буде забезпечена.