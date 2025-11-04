Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 5 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Архітектора Сергєєва, 3–49/40
вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2
вул. Вадима Пугачова, 36
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Гійома Боплана, 4–92
вул. Господарська, 1–38
вул. Громадянська, 26–55
вул. І.Багряного, 1/39–21
вул. І.Богуна, 2А–12/1
вул. І.Дзюби, 3–36
вул. Каховська, 1–47
вул. Кільцева, 3–34
вул. Кооперативна, 1–131/5, 19–84
вул. Л.Орнштейна, 1/7–8
вул. Лугова, 1–52
вул. Максима Кривоноса, 1А–92, 19, 21, 23/1
вул. Миколи Пирогова, 1/13–10
вул. Нижня, 1–28
вул. Нескорених, 4–54
вул. Павла Скоропадського, 2–26
вул. Панаса Мирного, 3–15
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Проєктна, 3–35
вул. Профспілкова, 1–7
вул. Раїси Кириченко, 3–108
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Хорожієвська, 1–3
вул. Щаслива, 2–40
вул. Юрія Кондратюка, 1–82
вул. Юрія Липи, 3/3–68/39
пров. 1-й Деповський, 3–21
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бакинський, 5/6, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12, 7–12
пров. Вагонний, 3–16
пров. Господарський, 3–10А
пров. Гетьмана Сомка, 2А–51, 7/2
пров. Градизький, 4–30
пров. Данила Нечая, 3–48/38
пров. Дачний, 1–11
пров. Динамівський, 2–13, 11А
пров. Західний, 5–14
пров. Зв’язковий, проїзд Зв’язковий, туп. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Квітневий, 1–10
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Князя Вербицького, 1–16
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
пров. Липневий, 6–11
пров. Луговий, 2/25–37
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. М.Примаченко, 2–25
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, ½–27, 8А–25
пров. Південний, 1/29–26
пров. Проєктний, пров. Резервний, туп. Резервний
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
пров. Центральний
проїзд Григоровича-Барського, 1–12
проїзд Громадянський, 3–19
проїзд Івана Калиновича, 1–60
проїзд Луговий, 4–25
проїзд Миколи Руденка, 2/20–22/1
проїзд Тараса Трясила
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–10
туп. М.Сціборського, 7
туп. Спокійний, 1–14
туп. Юннатів, 10, 12.
квт. 287, 19, 19А, 23, 24, 28
пр-д Зональний, 2–7
просп. Лесі Українки, 65–71
просп. Полтавський, 34–48
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
пров. Роменський, 2/7
пров. Урожайний, 3–20
вул. Академіка Герасимовича, 141А–204
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Вільної України, 3–14
вул. Гайдамацька, 147
вул. Гетьмана Полуботка, 21/11–39/92
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Івана Котляревського, 13/10–19/13
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Лебедина, 79–106
вул. Михайла Грушевського, 3–11
вул. Платухіна, 3–37
вул. Приозерна, 3–7
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Сержанта Мельничука, 16, 267–291
вул. Чумацький Шлях, 125–129
вул. Ярослава Мудрого, 8А
пров. Капітана Мехеди, 4–37/273
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Кременецький, 3–26
туп. Проточний, 5–20
туп. Урожайний, 3
туп. Юннатів, 1–7
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140
квт. 287, 19А, 19, 23, 24, 28.
вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11.
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.