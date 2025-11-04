Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися

У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.

Виробничі спеціальності

Підприємства міста запрошують вантажників на постійну роботу. Деталі за телефонами 067-532-70-76, 067-530-42-94. Також відкриті вакансії електрозварників на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Необхідне вміння зварювати тонкі метали. Заробітна плата становить 18 000 гривень на місяць.

Потрібні слюсарі-ремонтники з ремонту механічного і пресового обладнання, зарплата – 15 000 гривень на місяць. Дзвінки приймаються з 8.00 до 16.00, крім п’ятниці, суботи та неділі, за телефоном 097-058-03-81.

Швачки та кравці можуть обрати роботу в ательє або на швейному виробництві. На виробництві встановлений графік з 8.00 до 16.30, вихідні дні – субота та неділя. Заробітна плата до 20 000 гривень на місяць. Контакти: 096-618-64-18, 097-313-35-51.

Транспорт і логістика

Для роботи на авто MAN (зерновоз, зчеплення) потрібні водії категорій С, Е з досвідом роботи. Телефон для довідок: 067-532-87-80.

На постійну основу запрошуються водії вантажних автомобілів по місту Кременчук. Контакти: 067-532-70-76, 067-530-42-94.

Сфера послуг

Майстерня з ремонту взуття, що має постійну клієнтську базу, шукає майстра. Можливий подальший викуп майстерні. Телефон: 096-370-59-11.

У перукарню «Ніка», що знаходиться за адресою вул. Київська, 58, потрібні майстри чоловічих зачісок та майстри манікюру. Контакти: 097-572-68-80, 067-161-88-33.

Торгівля та менеджмент

Компанія шукає менеджера з роботи з маркетплейсами із заробітною платою 18 000 гривень на місяць. Деталі за телефоном 050-308-12-30.

Також відкрита вакансія менеджера торгової зали (промислова група) із зарплатою 20 000 гривень на місяць. Телефон: 050-308-12-30.

Для активних спеціалістів пропонується робота торгового представника зі своїм авто. Заробітна плата – 30 000 гривень на місяць. Телефон: 050-308-12-30.

У магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки» запрошується продавець. Основні вимоги – енергійність, комунікабельність, відповідальність та бажання працювати. Можливе навчання. Телефон: 067-531-58-68.

Охорона

Відкрита вакансія охоронників для роботи вахтовим методом 14 на 14 діб. Проживання та проїзд забезпечуються за рахунок фірми. Оплата – 600 гривень за добу. Місце роботи: м. Кременчук, автовокзал, кімната №4. Телефони: 096-659-56-89, 095-427-70-98.

Соціальна допомога

Для літнього чоловіка з незначним порушенням зору потрібна людина для допомоги по господарству. Бажано, щоб кандидат мав базові знання в галузі медицини або досвід догляду за людьми похилого віку. Можливе проживання. Умови співпраці – за домовленістю із власником житла. Телефон: 095-836-72-40.

Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.