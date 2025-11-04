ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Актуальні вакансії тижня: пропозиції роботи у Кременчуці та регіоні

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 294

 У Кременчуці з’явилися нові вакансії для тих, хто шукає роботу. Роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий навчатися

У Кременчуці та навколишніх районах роботодавці пропонують низку актуальних вакансій на постійній основі. Пропозиції охоплюють як робітничі спеціальності, так і вакансії у сфері послуг, торгівлі та менеджменту.

Виробничі спеціальності

  • Підприємства міста запрошують вантажників на постійну роботу. Деталі за телефонами 067-532-70-76, 067-530-42-94. Також відкриті вакансії електрозварників на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Необхідне вміння зварювати тонкі метали. Заробітна плата становить 18 000 гривень на місяць.
  • Потрібні слюсарі-ремонтники з ремонту механічного і пресового обладнання, зарплата – 15 000 гривень на місяць. Дзвінки приймаються з 8.00 до 16.00, крім п’ятниці, суботи та неділі, за телефоном 097-058-03-81.
  • Швачки та кравці можуть обрати роботу в ательє або на швейному виробництві. На виробництві встановлений графік з 8.00 до 16.30, вихідні дні – субота та неділя. Заробітна плата до 20 000 гривень на місяць. Контакти: 096-618-64-18, 097-313-35-51.

Транспорт і логістика

  • Для роботи на авто MAN (зерновоз, зчеплення) потрібні водії категорій С, Е з досвідом роботи. Телефон для довідок: 067-532-87-80.
  • На постійну основу запрошуються водії вантажних автомобілів по місту Кременчук. Контакти: 067-532-70-76, 067-530-42-94.

Сфера послуг

  • Майстерня з ремонту взуття, що має постійну клієнтську базу, шукає майстра. Можливий подальший викуп майстерні. Телефон: 096-370-59-11.
  • У перукарню «Ніка», що знаходиться за адресою вул. Київська, 58, потрібні майстри чоловічих зачісок та майстри манікюру. Контакти: 097-572-68-80, 067-161-88-33.

Торгівля та менеджмент

  • Компанія шукає менеджера з роботи з маркетплейсами із заробітною платою 18 000 гривень на місяць. Деталі за телефоном 050-308-12-30.
  • Також відкрита вакансія менеджера торгової зали (промислова група) із зарплатою 20 000 гривень на місяць. Телефон: 050-308-12-30.
  • Для активних спеціалістів пропонується робота торгового представника зі своїм авто. Заробітна плата – 30 000 гривень на місяць. Телефон: 050-308-12-30.
  • У магазин «Лавка будматеріалів і сантехніки» запрошується продавець. Основні вимоги – енергійність, комунікабельність, відповідальність та бажання працювати. Можливе навчання. Телефон: 067-531-58-68.

Охорона

  • Відкрита вакансія охоронників для роботи вахтовим методом 14 на 14 діб. Проживання та проїзд забезпечуються за рахунок фірми. Оплата – 600 гривень за добу. Місце роботи: м. Кременчук, автовокзал, кімната №4. Телефони: 096-659-56-89, 095-427-70-98.

Соціальна допомога

  • Для літнього чоловіка з незначним порушенням зору потрібна людина для допомоги по господарству. Бажано, щоб кандидат мав базові знання в галузі медицини або досвід догляду за людьми похилого віку. Можливе проживання. Умови співпраці – за домовленістю із власником житла. Телефон: 095-836-72-40.

Усі оголошення подані з дотриманням норм трудового законодавства України. Редакція нагадує, що перед працевлаштуванням варто уточнювати умови роботи та можливість офіційного оформлення.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: вакансія робота у Кременчуці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх