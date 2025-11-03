У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим на війні Володимиром Гришановим

Сьогодні, 3 листопада, у Горішніх Плавнях відбулося прощання з військовослужбовцем Збройних сил України Володимиром Гришановим, який загинув унаслідок бойових поранень на Донеччині. Про це повідомили у спільноті Горішніх Плавнів.

Відомо, що Володимир Гришанов народився 27 грудня 1981 року в місті Красноград Харківської області. Після навчання у Кривому Розі працював на підприємствах Дніпропетровщини, а з 2017 року мешкав і працював у Горішніх Плавнях.

5 травня 2025 року його мобілізували до лав Збройних сил України. 24 жовтня під час бойових дій біля Сіверська на Донеччині Володимир отримав смертельні поранення.

Солдата поховали з військовими почестями на території меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» у Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.