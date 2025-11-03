ГО "Захист держави"
Кременчук, Війна

Кременчуцькі слідчі розслідують справу про несанкціоновані зміни в реєстрі «Оберіг»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 648

Правоохоронці перевіряють, хто змінив дані у реєстрі, коли військовозобов’язаний перебував за кордоном

24 жовтня Автозаводський райсуд Кременчука дозволив слідчим поліції тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні щодо можливого несанкціонованого втручання в державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг». Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, посадовець міг без дозволу змінити інформацію в системі «Оберіг». Зокрема, в грудні 2024 року він скасував статус «у розшуку» щодо військовозобов’язаного, який на той момент перебував за кордоном і не міг особисто оформити відстрочку чи бронювання.

В ухвалі не уточнюється, у якій державній структурі працює посадовець, однак за змістом матеріалів ймовірно, що йдеться про один із відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Кримінальне провадження розслідується за ч.1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

Нагадаємо, цьогоріч Служба безпеки України у Полтавській області викрила двох працівників ТЦК та СП, які заробляли на військовозобов’язаних. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків військовозобов’язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

Автор: Телеграф Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: оберіг реєстр мобілізація суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

