Кременчук отримає нове обладнання для тепломереж у межах проєкту Світового банку

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Міністерство розвитку громад та територій України підписало з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) угоду в межах другого етапу проєкту Світового банку «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів».

Загальна вартість етапу — 116 млн доларів. Реалізацію планують завершити до квітня 2027 року.

За даними Мінрозвитку, нове обладнання для систем теплопостачання отримають Харків, Чернігів, Кременчук, Кривий Ріг, Миколаїв, Славута та Суми.

UNOPS забезпечить міста мобільними та стаціонарними котлами, когенераційними установками, насосами, трубами й компонентами для ремонту тепломереж. Також передбачено обладнання для альтернативних джерел тепла.

На першому етапі проєкту, профінансованому на 47 млн доларів, Харків уже отримав модульні будинки, генератори та когенераційні установки, які нині встановлюють.

Крім того, Міністерство узгодило з Єврокомісією подальші кроки з модернізації теплопостачання, енергетичної інфраструктури та транспортної системи.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кременчук входить до переліку міст, які отримують міжнародну допомогу для підготовки до опалювального сезону.