Минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 26 новонароджених малюків

У Кременчуці упродовж минулого тижня, із 27 жовтня до 2 листопада, народилося 26 немовлят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Відомо, що діток цього разу народилося порівну: 13 хлопчиків та 13 дівчаток.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 22 малюки — 13 дівчаток та 9 хлопчиків. Ще 4 хлопців народилися у пологовому відділенні лікрані «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 20 по 26 жовтня, у Кременчуці на світ з’явилися 29 малюків — 15 хлопчиків та 14 дівчаток.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.