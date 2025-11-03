Минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 26 новонароджених малюків

Хлопчиків і дівчаток народилося цього разу порівну

У Кременчуці упродовж минулого тижня, із 27 жовтня до 2 листопада, народилося 26 немовлят. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Відомо, що діток цього разу народилося порівну: 13 хлопчиків та 13 дівчаток.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 22 малюки — 13 дівчаток та 9 хлопчиків. Ще 4 хлопців народилися у пологовому відділенні лікрані «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 20 по 26 жовтня, у Кременчуці на світ з’явилися 29 малюків — 15 хлопчиків та 14 дівчаток.