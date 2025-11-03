Не всі будинки Кременчука зараз з теплом: у чому причина

Нині у Кременчуці ще не в усіх будинках запустили опалення. Про це на засіданні виконкому сьогодні, 3 листопада, повідомив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, проблема із теплопостачанням є на кількох вулицях у центрі міста.
Малецький також додав, що із теплопостачанням на правобережжі міста проблем немає — там місто працює за новою схемою теплопостачання.
Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці стартував 29 жовтня. На повний запустк теплопостачання для усіх споживачів міський голова Віталій Малецький давав кілька днів: за його словами, до 3 листопада тепло має дійти до всіх. Разом із опаленням мер обіцяв і повернення гарячої води містянам.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.