Кременчук, Споживач

Не всі будинки Кременчука зараз з теплом: у чому причина

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 626

 

Проблеми з теплопостачанням є в кількох будинках у центральній частині міста

Нині у Кременчуці ще не в усіх будинках запустили опалення. Про це на засіданні виконкому сьогодні, 3 листопада, повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, проблема із теплопостачанням є на кількох вулицях у центрі міста.

— Є проблема в центральній частині, район вулиці Мазепи, район вулиці Перемоги-Троїцької — там є проблема з засувкою, яка застаріла і яка не піддається поки що впливу. У неї, як кажуть комунальники, «впали щоки». Тому розкрити її неможливо. Зараз вони будуть або ремонтувати, або міняти її. Тому кілька будинкув в центрі у нас ще без тепла, — пояснив мер.

Малецький також додав, що із теплопостачанням на правобережжі міста проблем немає — там місто працює за новою схемою теплопостачання. 

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці стартував 29 жовтня. На повний запустк теплопостачання для усіх споживачів міський голова Віталій Малецький давав кілька днів: за його словами, до 3 листопада тепло має дійти до всіх. Разом із опаленням мер обіцяв і повернення гарячої води містянам.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: опалення теплопостачання
