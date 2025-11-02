Олена Шуляк
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 60

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 3 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Київська, 64-121;

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

  • туп. Урожайний, 2;
  • вул. Академіка Герасимовича, 171;
  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29-33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Потоки; с.
  • Соснівка.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Господарський, 3, 4;

  • вул. Дружинницька, 23А;

  • вул. Максима Кривоноса, 58-92;

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Гайдамацька, 72-100А;
  • вул. Чумацький Шлях, 69-83;
  • вул. Квітки Цісик, 24-30;
  • вул. Майора Пугача, 19/22;
  • вул. Новосхідна, 14/26-36;
  • вул. Східна, 13/24-38;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • пров. Василя Стефаника, 30-53/289;
  • вул. Зарічна, 23/24-78/279;
  • пров. Капітана Мехеди, 4-37/273;
  • вул. Приозерна, 3-7;
  • пров. Приозерний, 3/9-36/40;
  • туп. Проточний, 5-20;
  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
  • вул. Михайла Грушевського, 11;
  • туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5;
  • вул. Мрії, 4-16А;
  • квт.287, 1;
  • пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;
  • вул. Індустріальна, 80/7-109;
  • пров. Індустріальний, 47-77;
  • вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
  • ул. Олексія Древаля, 142-223;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 5, 7;
  • вул. Софіївська, 75, 75А;
  • вул. Троїцька, 74,76,78;
  • вул. Оксани Петрусенка, 18А.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11.

З 6.00 до 18.00:

  • просп. Лесі Українки, 96;

  • просп. Полтавський, 13-275;

  • вул. А. Ізюмова, 1А-46;

  • вул. Бажана, 2, 14, 17;

  • вул. Барвінкова, 1-68;

  • вул. Б.Чичибабіна, 1-67;

  • вул. Б. Урбанського, 1, 5-34;

  • вул. Бузкова, 1-56;

  • вул. В. Кришталя, 1-95А;

  • вул. В. Симоненка, 1-112;

  • вул. В. Баранова, 3-13;

  • вул. Мрії, 8, 10;

  • вул. В. Винниченка, 11/28-78;

  • вул. Газопровідна, 4-30;

  • вул. Г. Чайки, 1, 29;

  • вул. Гетьманська, 8, 43;

  • вул. Д. Галицького, 6-67;

  • вул. Експресівська, 1-80;

  • вул. І. Нагнібіди, 1-64;

  • вул. І. Сіокорського, 1-57;

  • вул. Кобзарська, 2-27/74;

  • вул. Козацька, 3-26/24;

  • вул. Комишанська, 2;

  • вул. Кропивницького, 1-66/2;

  • вул. М. Вовчка, 2-34;

  • вул. М. Міхновського, 1-57;

  • вул. М. Грушевського, 3-7;

  • вул. М. Калачевського, 3-10;

  • вул. Н. Крюкової, 17;

  • вул. Новомиргородська, 2-52;

  • вул. О. Чайки, 1,29;

  • вул. О. Пчілки, 2А-23;

  • вул. П-ка. Коваленка, 4;

  • вул. П. Оксанченка, 1-69;

  • вул. Размислова, 3-40;

  • вул. Ракетна, 1-27;

  • вул. Рокитнянська, 1-39;

  • вул. С. Наливайка, 2-18/27;

  • вул. С. Кульчинського, 1/47-6;

  • вул. Сосновська, 1/19-49;

  • вул. Хімічна, 1/2-83;

  • вул. Чайковського,1-95А;

  • вул. Я. Петруся, 3-130;

  • вул. Горліс Горського, 3А;

  • пров. А. Ізюмова, 3-14;

  • пров. Г. Ашкаренка, 1-7/71;

  • пров. Гурамішвілі, 2-8;

  • пров. Ємельяненко, 3;

  • пров. Караванний, 35-53;

  • пров. Кропивницького, 1-14;

  • пров. Полтавський, 3-20А;

  • пров. Правди, 1А-19;

  • пров. Размислова, 2-16;

  • пров. Фізкультурний, 1;

  • пров. Я. Петруся, 3-22;

  • пров. Яснополянський, 28А-47;

  • туп. Айвазовського, 1-21;

  • туп. Бажана, 2, 14, 17;

  • туп. Газопровідний, 1-11;

  • туп. Глобинський, 1/4-41А;

  • туп. Д. Апостола, 1/25-12;

  • туп. Кармелюка, 2, 4;

  • пр. А.Ізюмова, 1-25.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Керченська, 14;

  • квт.287, 19А, 23, 24, 28;

  • просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;

  • вул. Якова Петруся, 140.

Автор: Яна Гудзь
