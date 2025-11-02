Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 3 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Київська, 64-121;
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
пров. Господарський, 3, 4;
вул. Дружинницька, 23А;
вул. Максима Кривоноса, 58-92;
вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11.
просп. Лесі Українки, 96;
просп. Полтавський, 13-275;
вул. А. Ізюмова, 1А-46;
вул. Бажана, 2, 14, 17;
вул. Барвінкова, 1-68;
вул. Б.Чичибабіна, 1-67;
вул. Б. Урбанського, 1, 5-34;
вул. Бузкова, 1-56;
вул. В. Кришталя, 1-95А;
вул. В. Симоненка, 1-112;
вул. В. Баранова, 3-13;
вул. Мрії, 8, 10;
вул. В. Винниченка, 11/28-78;
вул. Газопровідна, 4-30;
вул. Г. Чайки, 1, 29;
вул. Гетьманська, 8, 43;
вул. Д. Галицького, 6-67;
вул. Експресівська, 1-80;
вул. І. Нагнібіди, 1-64;
вул. І. Сіокорського, 1-57;
вул. Кобзарська, 2-27/74;
вул. Козацька, 3-26/24;
вул. Комишанська, 2;
вул. Кропивницького, 1-66/2;
вул. М. Вовчка, 2-34;
вул. М. Міхновського, 1-57;
вул. М. Грушевського, 3-7;
вул. М. Калачевського, 3-10;
вул. Н. Крюкової, 17;
вул. Новомиргородська, 2-52;
вул. О. Чайки, 1,29;
вул. О. Пчілки, 2А-23;
вул. П-ка. Коваленка, 4;
вул. П. Оксанченка, 1-69;
вул. Размислова, 3-40;
вул. Ракетна, 1-27;
вул. Рокитнянська, 1-39;
вул. С. Наливайка, 2-18/27;
вул. С. Кульчинського, 1/47-6;
вул. Сосновська, 1/19-49;
вул. Хімічна, 1/2-83;
вул. Чайковського,1-95А;
вул. Я. Петруся, 3-130;
вул. Горліс Горського, 3А;
пров. А. Ізюмова, 3-14;
пров. Г. Ашкаренка, 1-7/71;
пров. Гурамішвілі, 2-8;
пров. Ємельяненко, 3;
пров. Караванний, 35-53;
пров. Кропивницького, 1-14;
пров. Полтавський, 3-20А;
пров. Правди, 1А-19;
пров. Размислова, 2-16;
пров. Фізкультурний, 1;
пров. Я. Петруся, 3-22;
пров. Яснополянський, 28А-47;
туп. Айвазовського, 1-21;
туп. Бажана, 2, 14, 17;
туп. Газопровідний, 1-11;
туп. Глобинський, 1/4-41А;
туп. Д. Апостола, 1/25-12;
туп. Кармелюка, 2, 4;
пр. А.Ізюмова, 1-25.
вул. Керченська, 14;
квт.287, 19А, 23, 24, 28;
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;
вул. Якова Петруся, 140.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.