Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 3 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00: вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

туп. Урожайний, 2;

вул. Академіка Герасимовича, 171;

пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29-33;

вул. Перекопська, 40;

вул. Європейська, 60А;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

с. Потоки; с.

Соснівка. З 8.00 до 17.00: пров. Господарський, 3, 4;

вул. Дружинницька, 23А;

вул. Максима Кривоноса, 58-92;

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Баженова, 1-22;

вул. Гайдамацька, 72-100А;

вул. Чумацький Шлях, 69-83;

вул. Квітки Цісик, 24-30;

вул. Майора Пугача, 19/22;

вул. Новосхідна, 14/26-36;

вул. Східна, 13/24-38;

вул. Євгена Патона, 25;

пров. Василя Стефаника, 30-53/289;

вул. Зарічна, 23/24-78/279;

пров. Капітана Мехеди, 4-37/273;

вул. Приозерна, 3-7;

пров. Приозерний, 3/9-36/40;

туп. Проточний, 5-20;

вул. Сержанта Мельничука, 267-291;

вул. Михайла Грушевського, 11;

туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5;

вул. Мрії, 4-16А;

квт.287, 1;

пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;

вул. Індустріальна, 80/7-109;

пров. Індустріальний, 47-77;

в ул. Миколи Татарулі, 19-172/13;

ул. Олексія Древаля, 142-223;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 5, 7;

вул. Софіївська, 75, 75А;

вул. Троїцька, 74,76,78;

вул. Оксани Петрусенка, 18А. З 8.00 до 19.00: вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11. З 6.00 до 18.00: просп. Лесі Українки, 96;

просп. Полтавський, 13-275;

вул. А. Ізюмова, 1А-46;

вул. Бажана, 2, 14, 17;

вул. Барвінкова, 1-68;

вул. Б.Чичибабіна, 1-67;

вул. Б. Урбанського, 1, 5-34;

вул. Бузкова, 1-56;

вул. В. Кришталя, 1-95А;

вул. В. Симоненка, 1-112;

вул. В. Баранова, 3-13;

вул. Мрії, 8, 10;

вул. В. Винниченка, 11/28-78;

вул. Газопровідна, 4-30;

вул. Г. Чайки, 1, 29;

вул. Гетьманська, 8, 43;

вул. Д. Галицького, 6-67;

вул. Експресівська, 1-80;

вул. І. Нагнібіди, 1-64;

вул. І. Сіокорського, 1-57;

вул. Кобзарська, 2-27/74;

вул. Козацька, 3-26/24;

вул. Комишанська, 2;

вул. Кропивницького, 1-66/2;

вул. М. Вовчка, 2-34;

вул. М. Міхновського, 1-57;

вул. М. Грушевського, 3-7;

вул. М. Калачевського, 3-10;

вул. Н. Крюкової, 17;

вул. Новомиргородська, 2-52;

вул. О. Чайки, 1,29;

вул. О. Пчілки, 2А-23;

вул. П-ка. Коваленка, 4;

вул. П. Оксанченка, 1-69;

вул. Размислова, 3-40;

вул. Ракетна, 1-27;

вул. Рокитнянська, 1-39;

вул. С. Наливайка, 2-18/27;

вул. С. Кульчинського, 1/47-6;

вул. Сосновська, 1/19-49;

вул. Хімічна, 1/2-83;

вул. Чайковського,1-95А;

вул. Я. Петруся, 3-130;

вул. Горліс Горського, 3А;

пров. А. Ізюмова, 3-14;

пров. Г. Ашкаренка, 1-7/71;

пров. Гурамішвілі, 2-8;

пров. Ємельяненко, 3;

пров. Караванний, 35-53;

пров. Кропивницького, 1-14;

пров. Полтавський, 3-20А;

пров. Правди, 1А-19;

пров. Размислова, 2-16;

пров. Фізкультурний, 1;

пров. Я. Петруся, 3-22;

пров. Яснополянський, 28А-47;

туп. Айвазовського, 1-21;

туп. Бажана, 2, 14, 17;

туп. Газопровідний, 1-11;

туп. Глобинський, 1/4-41А;

туп. Д. Апостола, 1/25-12;

туп. Кармелюка, 2, 4;

пр. А.Ізюмова, 1-25. З 8.00 до 18.00: вул. Керченська, 14;

квт.287, 19А, 23, 24, 28;

просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;

вул. Якова Петруся, 140.

