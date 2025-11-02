Тільцям варто подумати про зміни над собою, а Дівам — розраховувати сили і не піддаватися перенавантаженню: гороскоп на 3-9 листопада

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 119

Овен (21.03-20.04)

Те, до чого ви прагнете, може виявитися протилежним тому, що вам необхiдно зробити в реальностi. Страх за своє майбутнє, можливо, примусить вас будувати «пiдступнi задуми». Не варто пiддаватися цьому руйнiвному бажанню — подiбнi заняття не кращим чином вiдображаються на характерi та самопочуттi. Повiрте, є куди рацiональнiшi i чеснiшi способи рiшення проблем. В п`ятницю вам, ймовiрно, доведеться спiлкуватися з далекими родичами або давно забутими знайомими. Суботу варто присвятити виконанню свого бажання як слiд вiдпочити. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 9.

Тілець (21.04-21.05)

Починайте активно змiнювати себе i шукайте новi, неординарнi шляхи в особистому життi. Надавши послугу керiвнику у понедiлок, ви тим самим допоможете йому вирiшити складну ситуацiю — i вiн неодмiнно вiддячить вам. П`ятниця — прекрасний день для зустрiчей i дружнiх вечiрок: не забудьте зв`язатися з друзями, близькими i знайомими — всiма, кого б вам хотiлося побачити. В кiнцi тижня вас можуть пiдвести дiловi партнери. У четвер можлива конфлiктна ситуацiя з дiтьми. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Близнюки (22.05-21.06)

Подiї сприяють тому, щоб прикласти всi зусилля для розкриття вашого таланту. Ви на цьому тижнi виявитеся незвичайно вдалим спiвбесiдником. Новi приємнi знайомства вiдкриють перспективи, про якi ви навiть не мрiяли. На вас чекає успiх i в навчаннi. Якщо вам необхiдна нова iнформацiя, яка дозволить пiдвищити рiвень професiоналiзму, — не лiнуєтеся одержати її. Намагайтеся бути толерантними до оточуючих, пробачте їм маленькi слабкостi. Прагнiть не довiряти випадковим знайомим. Стежте за своєю мовою. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Рак (22.06-22.07)

Ваш соцiальний статус достатньо мiцний, але у серединi тижня знадобиться пiдтримка покровителiв. Звертаючись з проханням, проявiть дипломатiю i такт. У вiвторок або середу спробуйте бути гнучкiшим пiд час обговорення дiлових питань з начальством. Не наполягайте на своїй точцi зору, оскiльки це покаже уразливiсть вашої позицiї. В п`ятницю уважно стежте за тим, що вiдбувається навколо вас. Не вiдмовляйтеся вiд нових iдей. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 3.

Лев (23.07-23.08)

Понедiлок вдалий для поїздок i вiдряджень. У вiвторок небажано вступати в суперечки i сперечання з начальством. Тиждень наповнений рiзноманiтними подiями. Не дозволяйте емоцiям диктувати вам вчинки. Бiльше довiряйте своїй iнтуїцiї, але не ухвалюйте скороспiшних рiшень. Важливо визначитися з дiловими партнерами: якщо вашi шляхи розiйдуться, то не варто жалкувати про це. В п`ятницю бажано не призначати серйозних зустрiчей. Вiдкладiть пiдписання важливих договорiв, оскiльки вiрогiднi непорозумiння i обмани. Вихiднi обiцяють бути вдалими в усiх вiдношеннях. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 4.

Діва (24.08-23.09)

Цього тижня бажано розмiряти свої сили i не створювати собi перевантаження на роботi. Звернiть увагу на свiй зовнiшнiй вигляд: зусилля не будуть марними, i вас обов`язково помiтять i оцiнять. В середу зустрiч зi старим другом, яку ви давно вiдкладали, нарештi вiдбудеться i принесе певну користь. В п`ятницю, звичайно, об`єктивних труднощiв не уникнути, але вам буде пiд силу рiшення нагальних задач i побутових проблем. Але не варто чекати цього дня особливих успiхiв вiд вiдряджень, переговорiв i виступiв. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 5.

Терези (24.09-23.10)

Цього тижня доля може подарувати вам приємнi знайомства, якi якщо i не зiграють яскравої ролi в особистому життi, то неодмiнно допоможуть в справах. Будьте обережнiшi при ухваленнi рiшень — самообман здатний зiграти з вами злий жарт. Сприятливий час для полiпшення вiдносин з начальством або перехiд на нову роботу. Четвер — хороший день для публiчних виступiв. В п`ятницю навколо вас можуть кипiти справжнi пристрастi — спробуйте зберегти спокiй. Недiля може виявитися суперечливим днем. Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня з`являться iдеї нових проектiв, бажання i можливiсть їх здiйснити — тiльки не забувайте про розумну обережнiсть. Щоб укрiпити бюджет i розширити кругозiр, берiть участь в серйозних комерцiйних проектах. Невеликi нелади врештi-решт пiдуть вам на користь, якщо ви направите подiї в позитивне русло. Вiвторок може виявитися сприятливим днем для звернення з проханнями до начальства. У четвер навчайтеся, спiлкуйтеся i збагачуйтеся новими корисними зв`язками. В недiлю спробуйте дiйти єдиної думки з близькими людьми. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)

Цей тиждень принесе вам вiдчуття внутрiшньої волi. Активно рухайтеся до намiченої мети — партнери допоможуть i пiдтримають вас. Якщо ви все вирiшили i продумали, то цей тиждень сприятливий для змiни роботи. У вiвторок не берiться за кiлька справ вiдразу: цей тягар може виявитися вам не пiд силу. Четвер, ймовiрно, засмутить вас дрiбними неладами у областi дiлових переговорiв, проте не варто пiддаватися емоцiям. У другiй половинi тижня дiти зажадають вiд вас пильної уваги. У вихiднi у вас може виникнути проблема вибору, наприклад, мiж заробiтком i вiдпочинком. Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)

Цiлком iмовiрно, що вам доведеться з головою влiзти не в свою справу. Приготуйтеся до того, що доведеться захищати свої права i пояснювати, що ви взагалi тут робите. Вiрогiднi творчi осяяння, тому прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї. Понедiлок сприятливий для накопичення iнформацiї i контактiв. Вiвторок — для справ солiдних, середа — для диспутiв. В п`ятницю спробуйте завершити велику частину початих справ. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 3.

Водолій (21.01-19.02)

Цього тижня найвищу цiннiсть для вас матиме час. Головне — не забувайте про нього, iнакше не зможете завершити все намiчене. А намiчено буде чимало. На роботi спробуйте бути стриманими: ви будете предметом обговорення серед колег — не треба давати їм додатковий привiд для плiток. Друга половина тижня сприятлива для реорганiзацiї i розширення власної справи. Подорож, яка почнеться у четвер, може виявитися на рiдкiсть вдалою. У другiй половинi тижня бажано дотримуватися розумної помiрностi в справах i бажаннях. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 7.

Риби (20.02-20.03)

У понедiлок спробуйте не вплутуватися в авантюри, оскiльки дуже великий ризик великих втрат. Вiвторок i середа можуть виявитися найскладнiшими днями тижня. П`ятниця обiцяє своєчасну допомогу друзiв. У суботу можна швидко i рiшуче розiбратися зi всiма виникаючими питаннями. Звернiть увагу на виникаюче у вас натхнення, якомога дбайливiше вiднесiться до нього — воно сприятливо позначиться на вашiй дiяльностi. Намагайтеся не метушитися. Сприятливi днi: 4, 6; несприятливi: 8.