У Кременчуці проведуть громадське обговорення програми розвитку української мови (афіша)

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 122

Жителі Кременчука зможуть долучитися до формування пропозицій щодо підтримки української мови та її популяризації в громаді

Завтра, 3 листопада, у Кременчуці відбудеться громадське обговорення програми розвитку української мови, під час якого містяни зможуть долучитися до формування пропозицій щодо її підтримки та популяризації в громаді. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Учасники зустрічі обговорять шляхи зміцнення позицій державної мови в різних сферах життя міста — освіті, культурі, спорті, сфері послуг, медіа та публічному просторі.

До участі запрошують представників громадськості, освітніх і культурних установ, громадських організацій, медіа, підприємців та всіх охочих мешканців громади.

Захід відбудеться 3 листопада о 10:00 у художній галереї за адресою: вулиця Коцюбинського, 4.

Організатори наголошують, що під час обговорення кожен зможе висловити власні пропозиції та ідеї щодо вдосконалення програми, яка має сприяти подальшому розвитку української мови в Кременчуцькій громаді.