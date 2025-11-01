У неділю на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 22:45 Переглядів: 165

Знеструмлюватимуть споживачів від 0,5 до 1,5 черги

У неділю, 2 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

Попередньо знеструмлюватимуть споживачів за таким графіком:

з 08.00 по 11.00 — в обсязі 0.5 черги;

з 15.00 по 16.00 — в обсязі 0.5 черги;

з 16.00 по 19.00 — в обсязі 1.5 черги;

з 19.00 по 22.00 — в обсязі 1 черги.

Зауважимо, що упродовж дня можливі зміни в графіку погодинних відключень електроенергії.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.