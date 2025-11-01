У неділю на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла

У неділю, 2 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».
Попередньо знеструмлюватимуть споживачів за таким графіком:
Зауважимо, що упродовж дня можливі зміни в графіку погодинних відключень електроенергії.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
