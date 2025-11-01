Олена Шуляк
Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

У неділю на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 22:45 Переглядів: 165

 

Знеструмлюватимуть споживачів від 0,5 до 1,5 черги

У неділю, 2 листопада, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

 

Попередньо знеструмлюватимуть споживачів за таким графіком:

  • з 08.00 по 11.00 — в обсязі 0.5 черги;
  • з 15.00 по 16.00 — в обсязі 0.5 черги;
  • з 16.00 по 19.00 — в обсязі 1.5 черги;
  • з 19.00 по 22.00 — в обсязі 1 черги.

Зауважимо, що упродовж дня можливі зміни в графіку погодинних відключень електроенергії.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

