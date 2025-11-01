На Полтавщині посилили графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 1 листопада, на Полтавщині посилили графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Знеструмлення заплановані у такому обсязі:
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Зазначимо, що упродовж дня можливі додаткові зміни у графіку погодинних відключень.
Нагадаємо, також сьогодні на частині вулиць діятимуть планові відключення, пов'язані з ремонтними роботами.
