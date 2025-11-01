На Полтавщині посилили графіки погодинного відключення світла

Знеструмлюватимуть споживачів в обсязі від 1 до 2 черг

Сьогодні, 1 листопада, на Полтавщині посилили графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Знеструмлення заплановані у такому обсязі:

з 01.00 по 06.00 — в обсязі 1 черги;

з 06.00 по 12.00 — в обсязі 2 черг;

з 12.00 по 15.00 — в обсязі 1.5 черг;

з 15.00 по 22.00 — в обсязі 2 черг.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що упродовж дня можливі додаткові зміни у графіку погодинних відключень.

Нагадаємо, також сьогодні на частині вулиць діятимуть планові відключення, пов'язані з ремонтними роботами.