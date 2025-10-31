Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 1 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Арсенальний, 35
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
вул. Зарічна, 23/24–78/279
пров. Капітана Мехеди, 4–37/273
вул. Приозерна, 3–7
пров. Приозерний, 3/9–36/40
туп. Проточний, 5–20
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
просп. Свободи, 34А–38А.
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
