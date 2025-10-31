У Кременчуці кілька мікрорайонів залишилися без води через аварію на мережі
Сьогодні, 12:31
Водопостачання планують відновити до 17.00
У Кременчуці через аварійні роботи на водопровідній мережі тимчасово припинено водопостачання в кількох районах міста. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Без води залишилися мешканці:
- кварталу 304;
- проспект Лесі Українки, 138, 140, 142, 144, 146;
- проїзду Григорія Гамалії, 8;
- вулиці Великокохнівська;
- провулку Великокохнівський;
- проїзду Великокохнівський;
- вулиці Віри Холодної;
- вулиці Миколи Татарулі;
- вулиці Олексія Древаля;
- вулиці Індустріальна;
- провулку Індустріальний;
- провулку 2-й Індустріальний;
- провулку 4-й Індустріальний;
- провулку 6-й Індустріальний;
- проїзду 1-й Індустріальний;
- проїзду 2-й Індустріальний;
- проїзду 3-й Індустріальний;
- провулку Олекси Гірника;
- вулиці Харківська;
- вулиці Автозаводська;
- тупика Автозаводський;
- тупика Петрівський;
- проїзду Сонячний;
- провулку Прибережний.
Комунальники працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення водопостачання — до 17.00 31 жовтня.
Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Нагадаємо, що вчора через аварію вода зникла у Піщаному.
