У Кременчуці кілька мікрорайонів залишилися без води через аварію на мережі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 159

У Кременчуці через аварійні роботи на водопровідній мережі тимчасово припинено водопостачання в кількох районах міста. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Без води залишилися мешканці:

кварталу 304;

проспект Лесі Українки, 138, 140, 142, 144, 146;

проїзду Григорія Гамалії, 8;

вулиці Великокохнівська;

провулку Великокохнівський;

проїзду Великокохнівський;

вулиці Віри Холодної;

вулиці Миколи Татарулі;

вулиці Олексія Древаля;

вулиці Індустріальна;

провулку Індустріальний;

провулку 2-й Індустріальний;

провулку 4-й Індустріальний;

провулку 6-й Індустріальний;

проїзду 1-й Індустріальний;

проїзду 2-й Індустріальний;

проїзду 3-й Індустріальний;

провулку Олекси Гірника;

вулиці Харківська;

вулиці Автозаводська;

тупика Автозаводський;

тупика Петрівський;

проїзду Сонячний;

провулку Прибережний.

Комунальники працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення водопостачання — до 17.00 31 жовтня.

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Нагадаємо, що вчора через аварію вода зникла у Піщаному.