Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці кілька мікрорайонів залишилися без води через аварію на мережі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 159

 Водопостачання планують відновити до 17.00

У Кременчуці через аварійні роботи на водопровідній мережі тимчасово припинено водопостачання в кількох районах міста. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Без води залишилися мешканці:

  • кварталу 304;
  • проспект Лесі Українки, 138, 140, 142, 144, 146;
  • проїзду Григорія Гамалії, 8;
  • вулиці Великокохнівська;
  • провулку Великокохнівський;
  • проїзду Великокохнівський;
  • вулиці Віри Холодної;
  • вулиці Миколи Татарулі;
  • вулиці Олексія Древаля;
  • вулиці Індустріальна;
  • провулку Індустріальний;
  • провулку 2-й Індустріальний;
  • провулку 4-й Індустріальний;
  • провулку 6-й Індустріальний;
  • проїзду 1-й Індустріальний;
  • проїзду 2-й Індустріальний;
  • проїзду 3-й Індустріальний;
  • провулку Олекси Гірника;
  • вулиці Харківська;
  • вулиці Автозаводська;
  • тупика Автозаводський;
  • тупика Петрівський;
  • проїзду Сонячний;
  • провулку Прибережний.

Комунальники працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення водопостачання — до 17.00 31 жовтня.

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Нагадаємо, що вчора через аварію вода зникла у Піщаному.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: без води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх