У Кременчуці та Піщаному через аварію зникла вода

Сьогодні, 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці проводять аварійні роботи на водопровідній мережі. Через це тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес, повідомили у КП «Кременчукводоканал».

Без води залишилися мешканці:

вулиці Київської (будинки №62–121);

проїзду Захисників Азовсталі;

вулиці Героїв УПА (№20, 22, 24/31, 25);

вулиці Вадима Пугачова (№33/27).

Також водопостачання відсутнє у селі Піщане:

на вулицях Яровій, Заводській, Київській, Гранітній, Новоселівській;

у провулках Молодіжному, Вільному, Гранітному, Новоселівському;

у тупиках Заводському, 1-му, 2-му, 3-му та 4-му Гранітних, Молодіжному, 1-му та 2-му Заводських.

За інформацією комунальників, орієнтовний час відновлення водопостачання — 19.00. Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне помутніння або забарвлення води.

Нагадаємо, також сьогодні відсутнє водопостачання у частини вулиць на 278-му кварталі.