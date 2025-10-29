Олена Шуляк
Кременчук

У Кременчуці та Піщаному через аварію зникла вода

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 113

Відновити водопостачання обіцяють до 19.00

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці проводять аварійні роботи на водопровідній мережі. Через це тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес, повідомили у КП «Кременчукводоканал».

Без води залишилися мешканці:

  • вулиці Київської (будинки №62–121);
  • проїзду Захисників Азовсталі;
  • вулиці Героїв УПА (№20, 22, 24/31, 25);
  • вулиці Вадима Пугачова (№33/27).

Також водопостачання відсутнє у селі Піщане:

  • на вулицях Яровій, Заводській, Київській, Гранітній, Новоселівській;
  • у провулках Молодіжному, Вільному, Гранітному, Новоселівському;
  • у тупиках Заводському, 1-му, 2-му, 3-му та 4-му Гранітних, Молодіжному, 1-му та 2-му Заводських.

За інформацією комунальників, орієнтовний час відновлення водопостачання — 19.00. Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне помутніння або забарвлення води.

Нагадаємо, також сьогодні відсутнє водопостачання у частини вулиць на 278-му кварталі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: без води відключення води
