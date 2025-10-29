У Кременчуці та Піщаному через аварію зникла вода

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці проводять аварійні роботи на водопровідній мережі. Через це тимчасово припинено водопостачання за низкою адрес, повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Без води залишилися мешканці:
Також водопостачання відсутнє у селі Піщане:
За інформацією комунальників, орієнтовний час відновлення водопостачання — 19.00. Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне помутніння або забарвлення води.
Нагадаємо, також сьогодні відсутнє водопостачання у частини вулиць на 278-му кварталі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.