Борці з Кременчука вибороли призові місця на обласному чемпіонаті

Спортсмени здобули медалі на чемпіонаті Полтавської області з греко-римської боротьби серед молоді та дорослих, що відбувся 30 жовтня у Полтаві
Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця на змаганнях серед юнаків вікової категорії U-20 (17-19 років) та серед дорослих. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного.
У чемпіонаті Полтавської області з греко-римської боротьби серед молоді Тарас Пидюра (вагова категорія 63 кг) посів друге місце, а Ілля Щипець (67 кг) — третє.
На чемпіонаті області серед дорослих обидва спортсмени також увійшли до числа призерів — Тарас Пидюра та Ілля Щипець вибороли треті місця у своїх вагових категоріях.
Готував борців до змагань тренер Сергій Бузько.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що юні борці з Кременчука віком 15-16 років вибороли медалі на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби.
