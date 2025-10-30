Прогнозують цілодобове обмеження споживання
Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомили в Укренерго.
Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.
Обсяг застосування заходів обмеження буде таким:
Графіки обмеження потужності:
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Доповнено:
Графік погодинних знеструмлень від Полтаваобленерго:
