Кременчук, Відключення світла

Завтра застосовуватимуть графіки знеструмлень — Укренерго (доповнено)

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 91

Прогнозують цілодобове обмеження споживання

Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомили в Укренерго.

Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця. 

Обсяг застосування заходів обмеження буде таким: 

  • З 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).

Графіки обмеження потужності:

  • З 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Доповнено:

Графік погодинних знеструмлень від Полтаваобленерго:

 

Автор: Руслана Горгола
