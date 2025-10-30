Завтра застосовуватимуть графіки знеструмлень — Укренерго (доповнено)

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 91

Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомили в Укренерго.

Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

Обсяг застосування заходів обмеження буде таким:

З 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).

Графіки обмеження потужності:

З 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Доповнено:

Графік погодинних знеструмлень від Полтаваобленерго: