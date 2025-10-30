У Кременчуці замовляють на понад 100 тисяч гривень обслуговування мобільного застосунку «Кременчук цифровий»

Комунальне підприємство «Міськоформлення» замовило послуги технічної підтримки, обслуговування та супроводження мобільного застосунку «Кременчук цифровий». Оголошена вартість закупівлі — 128 тисяч 940 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Виконавець послуг, як вказано у документації, має гарантувати безперервну роботу застосунку та його сервісів. До обов’язків також входить розгляд звернень користувачів, усунення критичних помилок, модернізація функцій і резервне копіювання даних.

Дані зберігатимуться за технологією RAID 10, що підвищує надійність і швидкість доступу до інформації. Крім того, система матиме захист від шкідливих запитів, автоматичне перемикання на резервне живлення у разі зникнення напруги та контроль акумуляторів джерел безперебійного живлення.

Застосунок «Кременчук цифровий» взаємодіє з міськими реєстрами та допомагає містянам отримувати послуги онлайн — від комунальних заявок до інформації про інфраструктуру.

Обслуговування має тривати протягом всього 2026 року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, «Кременчук цифровий» запрацював торік 2 вересня.