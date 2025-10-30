На Кременчуччині попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Зявенком

За час служби захисник брав участь у миротворчій місії в Конго, а також мав чотири ротації під час АТО

Учора, 29 жовтня, у Семенівській громаді на Кременчуччині попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Зявенком. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Сергій Зявенко народився 27 січня 1976 року в селі Чорнобаївка Херсонської області. Навчався у місцевій школі, згодом — у Херсонському судномеханічному технікумі.

У 1994 році його призвали до лав Збройних сил України, після чого продовжив службу у прикордонній частині. Згодом певний час працював за кордоном, а у 2010 році повернувся в Україну та вступив на службу до Херсонської вертолітної бригади.

У 2014 році військовий брав участь у миротворчій місії у складі українського контингенту в Демократичній Республіці Конго. Також мав чотири ротації в зоні проведення Антитерористичної операції, був учасником бойових дій.

24 жовтня 2025 року життя захисника обірвалося під час виконання службових обов’язків.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.