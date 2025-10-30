Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 31 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бакинський, 5/6, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12, 7–12
вул. Бетонна, 126–128А
вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2
вул. Вадима Пугачова, 36
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Короленка, 3–31/1
вул. Гійома Боплана, 4–92, пров. Гійома Боплана, 4–7
вул. Громадянська, 26–61/32
вул. Затонна, 24
вул. Каховська, 1–47
вул. Кільцева, 3–34
вул. Кооперативна, 1–131/5, 19–84, 77–131/5
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
вул. Лугова, 1–52
пров. Луговий, 2/25–37, 9, проїзд Луговий, 4–25
вул. Миколи Пирогова, 1/13–10
вул. Нескорених, 4–54
пров. Олексія Бутовського, 4–67
вул. Проліскова, 1–11
вул. Проєктна, 3–35
вул. Профспілкова, 1–10
вул. Раїси Кириченко, 3–108
туп. Пугачова, 1–21
туп. Резервний; пров. Резервний
вул. Юрія Кондратюка, 1–82, 2–26, 13А–74/23
вул. Юрія Липи, 3/3–68/39
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Григоровича-Барського, 1–12
проїзд Громадянський, 3–19
проїзд Івана Калиновича, 1–60
пров. Градизький, 4–30
пров. Гетьмана Сомка, 2А–51, 7/2
пров. Данила Нечая, 3–48/38
пров. Дачний, 1–11
пров. Західний, 5–14
пров. Зв’язковий, проїзд Зв’язковий, туп. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Квітневий, 1–10
пров. Липневий, 6–11
туп. Марка Жмайла, 3–8
проїзд Миколи Руденка, 2/20–22/1
проїзд Тараса Трясила
пров. Центральний.
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Сонячний, 3–45
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Віри Холодної, 1–41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Керченська, 3А
вул. Козацька, 71–138
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2–11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3–6
вул. Чернігівська, 1–23
б-р Українського Відродження, 17–21
просп. Лесі Українки, 39–74Б
просп. Полтавський, 34–48, 277/2–281
просп. Свободи, 34А–38
пров. 1-й Деповський, 3–21
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Господарський, 3–10А
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Медовий, 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Малокохнівський, 1–9
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14–10
туп. Кременецький, 3–26
туп. М.Сціборського, 7
туп. Проточний, 5–20
туп. Сонячний, 38/12, 40
туп. Спокійний, 1–14
туп. Урожайний, 2
туп. Юннатів, 1–7
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вільної України, 3–14
вул. Віри Холодної, 41А, 51/2–66А
вул. Господарська, 1–38
вул. Євгена Патона, 1–25
вул. Європейська, 60А, 83/18–87
вул. Зарічна, 23/24–78/279
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Квітки Цісик, 24–30
вул. Квартальна, 4, 14Б
вул. Кооперативна, 2–112
вул. Кохнівська, 44–62
вул. Криворудна, 2–14
вул. Лікаря О.Богаєвського, 31
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
вул. Майора Пугача, 19/22
вул. Марусі Чурай, 8–54
вул. Миколи Пирогова, 40/5, 42, 44/4
вул. Небесної Сотні, 98
вул. Нижня, 1–28
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Партизанська
вул. Переяславська, 83–120
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Платухіна, 3–37
вул. Подовжня, 3–17
вул. Приозерна, 3–7
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Салганна, 4–65
вул. Сержанта Мельничука, 78–291
вул. Скеляста, 34
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Тараса Шевченка, 102–140
вул. Східна, 13/24–38
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Щаслива, 2–40
вул. Юрія Кондратюка, 2–30А, 13А–52/9
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
