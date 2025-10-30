Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Ігоря Дудченка

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 920

 

Загинув захисник у березні 2025 року

Сьогодні, 30 жовтня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Ігоря Дудченка. Народився чоловік 5 серпня 1992 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 1, згодом освіту здобував у Вищому професійному училищі № 7 та Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського.

 

Попрощатися із загиблим прийшло небагато людей — тільки найрідніші. Проте ті, хто прийшов, віддали останню шану захиснику та подякували йому за захист.

За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», солдат Ігор Дудченко служив на посаді навідника-оператора другого розвідувального відділення.

 

Певний час військовослужбовець вважався зниклим безвісти, проте згодом вдалося повернути його тіло та встановити дату загибелі.

— Загинув 25 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Щербинівка на Донеччині. Світла пам’ять військовослужбовцеві, — додає «Лиман».

 

У полеглого військовослужбовця лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Дудченка.

Автор: Яна Гудзь
