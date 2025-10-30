У Кременчуці школярі отримуватимуть міські стипендії за досягнення у навчанні та громадську активність

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 131

Щомісячні стипендії отримуватимуть 64 учні закладів загальної середньої освіти, які мають високі успіхи у навчанні або відзначилися активною участю у громадському житті

У Кременчуці 64 учні закладів загальної середньої освіти отримуватимуть стипендії від міста за високі успіхи в навчанні та активну участь у громадському житті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Як зазначив міський голова Віталій Малецький, списки стипендіатів формували так, щоб до них входили по 2 старшокласники з кожної школи.

За високі досягнення у навчанні стипендії отримуватимуть 35 учнів, а за громадську активність — 29.

Стипендія буде щомісячна, її розмір становитиме 1000 гривень. Фінансування здійснюватиметься через департамент освіти відповідно до кошторисних призначень.

Як зазначено у рішенні, метою програми є створення умов для самореалізації обдарованих, талановитих та активних школярів міської громади.

Нагадаємо, рішення про виплату стипендій учням ухвалили у серпні на сесії міської ради. Отримуватимуть їх учні із 1 вересня 2025 року по 31 травня 2026 року.



