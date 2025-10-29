На Полтавщині змінюють графік руху поїздів через ремонт колії між Ромоданом і Гадячем

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 183

З 5 листопада 2025 року на Полтавщині діятиме новий графік руху приміських поїздів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Причина змін — заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями Ромодан та Гадяч. Через це на певний час обмежать рух потягів у цьому напрямку.

За даними компанії, зміни триватимуть до 25 грудня і стосуватимуться двох маршрутів, що сполучають Кременчук, Ромодан і Гадяч:

поїзд № 6684/6683 Кременчук — Ромодан — Гадяч — Кременчук курсуватиме лише до станції Веселий Поділ;

поїзд № 6688/6687 Кременчук — Ромодан — Кременчук також прямуватиме до Веселого Подолу.

Рейси з Кременчука заплановані з 5 листопада по 23 грудня, а у зворотному напрямку — з 6 листопада по 24 грудня.

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що на початку жовтня на Полтавщині тимчасово скасували понад десяток приміських поїздів.