На Полтавщині змінюють графік руху поїздів через ремонт колії між Ромоданом і Гадячем

З 5 листопада 2025 року на Полтавщині діятиме новий графік руху приміських поїздів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Причина змін — заплановані ремонтні роботи на ділянці між станціями Ромодан та Гадяч. Через це на певний час обмежать рух потягів у цьому напрямку.
За даними компанії, зміни триватимуть до 25 грудня і стосуватимуться двох маршрутів, що сполучають Кременчук, Ромодан і Гадяч:
Рейси з Кременчука заплановані з 5 листопада по 23 грудня, а у зворотному напрямку — з 6 листопада по 24 грудня.
Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, що на початку жовтня на Полтавщині тимчасово скасували понад десяток приміських поїздів.
