На Полтавщині тимчасово скасували понад десяток приміських поїздів — перелік рейсів

Укрзалізниця повідомила про тимчасове скасування низки приміських поїздів на Полтавщині. Причина — перевантаження контактної мережі на ділянці, яку нещодавно відновили після бойових дій.
З 11 жовтня не курсуватимуть такі рейси:
З 12 жовтня не курсуватимуть:
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і стежити за офіційними повідомленнями на сайті «Укрзалізниці» та в мобільному застосунку.
Нагадаємо, сьогодні через зникнення напруги приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримувались.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.