На Полтавщині тимчасово скасували понад десяток приміських поїздів — перелік рейсів

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 0

Укрзалізниця повідомила про тимчасове скасування низки приміських поїздів на Полтавщині. Причина — перевантаження контактної мережі на ділянці, яку нещодавно відновили після бойових дій.

З 11 жовтня не курсуватимуть такі рейси:

№7012 Гребінка — Полтава-Південна

№7014 Полтава-Південна — Огульці

№7013 Огульці — Полтава-Київська

№7011 Полтава-Київська — Гребінка

№6364 Гребінка — Ромодан

№6726 Ромодан — Гоголеве

№6723 Гоголеве — Ромодан

№6365 Ромодан — Гребінка

№6368 Гребінка — Лубни

№6367 Лубни — Гребінка

№6370 Гребінка — Ромодан

№6725 Полтава-Південна — Ромодан.

З 12 жовтня не курсуватимуть:

№6724 Ромодан — Полтава-Південна

№6361 Ромодан — Гребінка.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад і стежити за офіційними повідомленнями на сайті «Укрзалізниці» та в мобільному застосунку.

Нагадаємо, сьогодні через зникнення напруги приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримувались.