Кременчук, Воїни світла, Війна

Завжди говорив, що у нього все добре: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Сергієм Мараховкою

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 946

 

У цивільному житті чоловік працював водієм, захоплювався полюванням та риболовлею

Сьогодні, 28 жовтня, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Сергія Мараховку. Народився захисник 1 березня 1990 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 28, закінчив Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, працював водієм на ТОВ «Волошкове поле».

 

Провести в останню путь Сергія зібралися багато людей — рідні та знайомі, друзі, колишні колеги. Усі, хто знали захисника, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за службу і захист.

Свій кар'єрний шлях військовий розпочинав у магазині «Керама». Колишні колеги згадують про Сергія тільки хороше.

 

— Він був дуже веселим, добрим, щирим. Працював у нас і вантажником, і водієм, і різноробом, — пригадують колеги.

За словами чоловіків, Сергій полюбляв активний відпочинок — полювання та риболовлю. Разом вони пропрацювали близько 10 років, а тоді Сергій перейшов на «Волошкове поле» — там ніби мав бути кращий заробіток.

Ще один колишній колега, Борис Павлович, пригадує: Сергій прийшов до них працювати у 17 років.

 

— Працював завжди швидко, чітко. Добре знав увесь товар. І як товариш був дуже хорошим. Золота людина, такого не знайти, — ділиться чоловік.

Колеги вже не пригадують, коли Сергія мобілізували на службу — на той час він вже у них не працював. Зате говорять: інколи дзвонив і трохи розповідав про службу.

— Коли був у навчальному центрі, то дзвонив, розказував, що у нього все добре, що навчається на дронщика. А так особливо більше ніяких деталей не називав, — розповідає колега Сергій.

 

У лавах Збройних сил України Сергій Мараховка служив на посаді командира екіпажу безпілотних літальних апаратів, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 18 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України в районі міста Покровськ на Донеччині. Світла пам’ять захиснику! — додає «Лиман».

 

У полеглого воїна лишилися батьки та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Мараховки.


Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
