«Містяни відтіснили його і буквально наказали тікати»: що відомо про конфлікт з ТЦК та СП у Горішніх Плавнях

У ТЦК також називають інформацію маніпулятивною, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус»

У Горішніх Плавнях стався конфлікт між групою оповіщення у складі військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліціянта та місцевими жителями. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП 27 жовтня.

Вказано, що група оповіщення зупинила велосипедиста для перевірки військовооблікових документів, але «містяни відтіснили його і буквально наказали тікати».