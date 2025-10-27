Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини, Війна

«Містяни відтіснили його і буквально наказали тікати»: що відомо про конфлікт з ТЦК та СП у Горішніх Плавнях

Вчора, 22:45 Переглядів: 178

У ТЦК також називають інформацію маніпулятивною, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус»

У Горішніх Плавнях стався конфлікт між групою оповіщення у складі військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліціянта та місцевими жителями. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП 27 жовтня. 

Вказано, що група оповіщення зупинила велосипедиста для перевірки військовооблікових документів, але «містяни відтіснили його і буквально наказали тікати». 

— У відео, яке наразі поширюється у місцевих пабліках, чітко чутно слова військовослужбовця, який буквально просить показати документи. У відповідь велосипедист кричить «мені більше 50-ти років», «та які документи», «люди рятуйте», — йдеться у повідомленні. 

У ТЦК також називають інформацію маніпулятивною, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус». 

— Військовослужбовець та поліцейський не вимагали хабаря, не били чоловіка, не намагалися вчинити будь-яку іншу протиправну дію — вони лише намагалися виконати свій службовий обов’язок, перевірити військовооблікові документи у громадянина чоловічої статі. Але чомусь перехожі стали на захист правопорушника. З криками «та він же просто їхав на велосипеді» вони оточили групу оповіщення, відтіснили велосипедиста і сказали йому тікати, — вказали в обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше у Полтавському ОТЦК та СП розповідали, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського разом із документом, що посвідчує особу.


Автор: Телеграф
