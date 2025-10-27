«Містяни відтіснили його і буквально наказали тікати»: що відомо про конфлікт з ТЦК та СП у Горішніх Плавнях

У ТЦК також називають інформацію маніпулятивною, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус»
У Горішніх Плавнях стався конфлікт між групою оповіщення у складі військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і поліціянта та місцевими жителями. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП 27 жовтня.
Вказано, що група оповіщення зупинила велосипедиста для перевірки військовооблікових документів, але «містяни відтіснили його і буквально наказали тікати».
У ТЦК також називають інформацію маніпулятивною, що нібито група оповіщення збила велосипедиста і «намагалися затягнути його в автобус».
Нагадаємо, раніше у Полтавському ОТЦК та СП розповідали, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського разом із документом, що посвідчує особу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.