Кременчук, Воїни світла, Війна

На Кременчуччині попрощалися із Андрієм Гончарем, який понад рік вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 19:00

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого бійця

Сьогодні, 27 жовтня, у Глобиному в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Андрія Гончара. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Андрій Гончар народився 13 грудня 1986 року в місті Остер Чернігівської області. Після закінчення школи працював у лісовому господарстві, служив у Збройних Силах України, а з 2013 року проживав у Глобиному.

 

У травні 2024 року чоловік став до лав ЗСУ. Служив стрільцем-снайпером у складі єгерського відділення однієї з військових частин. У вересні того ж року під час бойового завдання він зник безвісти. У 2025 році за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Як згодом стало відомо, життя захисника обірвалося 7 вересня 2024 року поблизу села Галицинівка на Донеччині.

 

Прощання з військовим відбулося в громаді з участю жителів, побратимів і представників місцевої влади. Поховали Андрія Гончара з військовими почестями. Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Глобинська громада
війна воїни світла загиблий Прощання поховання
