Перша домашня поразка полтавських юнаків з крупним рахунком

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 120

Національна ліга U-19

10 тур. Кременчук. 25 жовтня. «Кремінь-арена ім. О.Бабаєва».

СК «Полтава» U-19 — «Колос» U-19 (Ковалівка) — 0:4 (0:2)

СК «Полтава»: Безпрозванний, Троян, Медведєв, Опришко, Столяж (Василюк, 46), Старушко, Гайдук (Пустовіт, 68), Бабич, Кокшаров (Маляренко, 81), Степанов, Кравченко (Білан, 81).

Старший тренер Ігор Климовський.

«Колос»: Ткачук, Данилюк, Шершень, Кокора, Сухоносов (Дрьомов, 81), Куделя, Потієнко (Світличний, 78), Зегрюк, Мерва, Черненко (Щербак, 81), Тригуб (Захарків, 64).

Старший тренер Віталій Гавриш.

Голи: Потієнко (14), Мерва (35, 76), Данилюк (56).

Загалом з дев’яти програшів в чемпіонаті полтавські юнаки поступилися супернику з різницею у три і більше м’ячів у чотирьох поєдинках. Напевно, найнеприємніший з них — у протистоянні з ковалівським «Колосом», бо 0:4 сталися на домашньому для СК «Полтава» полі. Треба зауважити, що безгольова серія нашої команди триває вже 450 хвилин. Востаннє молоді футболісти «Полтави» відзначалися у гостьовому поєдинку у Львові з ровесниками «Карпат». Тоді на 74-ій хвилині відзначився Сергій Столяж. Це був матч 5 туру, у якому полтавці поступилися 1:5.

У домашньому матчі з ковалівським «Колосом» у «Полтави» були протягом 90 хвилин лише два моменти з натяком на можливе взяття воріт. На 12 хвилині після подачі кутового господарі завдали перспективного удару по воротах Ткачука головою, а удар Богдану Степанову, який чатував на дальній стійці воріт, не вдався.

У другому таймі мав нагоду пробити сильніше приблизно з лінії воротарського майданчика Федір Кокшаров, однак м’яч у тому епізоді став легкою здобиччю воротаря «Колоса».

В цілому гості переграли свого суперника. Вони більше володіли м’ячем, відтак частіше атакували, продуманіше і конструктивніше вели комбінаційні дії, частіше загрожували воротам господарів. А ще — вміло користувалися промахами в обороні футболістів «Полтави».

Ковалівці взяли на озброєння довгі передачі, і це принесло їм суттєвий ефект. На 14 хвилині діагональ на кут воротарського майданчика господарів буквально від бокової лінії поля закінчилася першим голом у ворота Артема Безпрозванного. Захисник невдало зіграв головою, адже вийшла точна передача на Івана Потієнка. Його залишили без нагляду на лінії воротарського. Гравець «Колоса» прийняв м’яч, встиг навіть підправив його і несильно, але точно пробив у незахищений кут воріт — 0:1.

З близької відстані забивався і другий гол гостей, та перший для Вадима Мерви, який у цьому матчі записав дубль на свій рахунок. Знову довгий навіс у виконанні ковалівців. М’яч летить на кут воротарського. Незрозуміло чому Артем Безпрозванний не виходить з воріт і не вступає в гру. Це дозволяє Вадиму Мерві вистрибнути і спокійно ударом головою переправити шкіряного у ворота — 0:2.

Ще більше запитань до воротаря полтавців у епізоді, коли в другому таймі забивався третій гол. Ковалівці подавали кутовий з лівого флангу атаки. Шкіряний полетів на кут воротарського. Воротар господарів знову не вийшов з воріт, захисники теж залишили без опіки Максима Данилюка, і високий захисник «Колоса» пробив, знову головою, безперешкодно і точно — 0:3.

Ще одна діагональ на лівий фланг атаки ковалівців стала для них результативною. Було класне , а головне точне виконання передачі від Олександра Черненка. Між центральною лінією та карним майданчиком м’яч підхопив Вадим Мерва, якого знов-таки ніхто не опікував. Він спокійно просунувся вперед, а на куті карного на замаху, одним цим фінтом обіграв захисника василюка та воротаря Безпрозванного (який тепер вийшов з воріт), і точним ударом направив шкіряного вже у незахищені ворота — 0:4.

На тренерський склад СК «Полтава» чекає дуже скрупульозна і серйозна робота над домашніми помилками. Хоча вони цим постійно займаються. Тим паче, що попереду у юних футболістів нашої команди дуже непросте завершення літньо-осінньої частини чемпіонату. На підопічних Ігоря Климовського чекають домашні поєдинки з ровесниками з ЛНЗ та «Епіцентра», виїзна ж серія взагалі вражаюча — з «Кривбасом», «Шахтарем» та «Динамо».

Найближчий поєдинок для полтавців відбудеться 31 жовтня у Кривому Розі.