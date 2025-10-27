Хокейний клуб «Кременчук» втретє переміг київський «Сокіл» у чемпіонаті України

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 83

Хокейний клуб «Кременчук» втретє переміг столичний «Сокіл» в рамках чемпіонату України. Про це інформують у пресслужбі клубу.

Першу шайбу забив Віталій Лялька, а другу «Кременчук» закинув у пусті ворота суперника наприкінці матчу.

Огляд гри пожна переглянути нижче.

Наступний матч чекає на «Кременчук» вже завтра: о 17.00 він зустрінеться із «Штормом» на домашній арені.

Нагадаємо, минулий мачт «Кременчук» програв «Шторму» із рахунком 3:4.