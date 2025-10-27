Хокейний клуб «Кременчук» втретє переміг київський «Сокіл» у чемпіонаті України

Хокейний клуб «Кременчук» втретє переміг столичний «Сокіл» в рамках чемпіонату України. Про це інформують у пресслужбі клубу.
Першу шайбу забив Віталій Лялька, а другу «Кременчук» закинув у пусті ворота суперника наприкінці матчу.
Огляд гри пожна переглянути нижче.
Наступний матч чекає на «Кременчук» вже завтра: о 17.00 він зустрінеться із «Штормом» на домашній арені.
Нагадаємо, минулий мачт «Кременчук» програв «Шторму» із рахунком 3:4.
