«Полтаваобленерго» повідомило чи будуть завтра погодинні відключення електроенергії

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему
Завтра графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у понеділок, 27 жовтня, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.