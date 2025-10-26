«Полтаваобленерго» повідомило чи будуть завтра погодинні відключення електроенергії

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 183

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему

Завтра графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».

— Шановні споживачі! 27 жовтня 2025 року у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії не прогнозується. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17.00 до 22.00, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у понеділок, 27 жовтня, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.