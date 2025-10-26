Де в Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 15:00
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 27 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 17.00:
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, 1/4-99;
- вул. Козацька, 71-138;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12, 40;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Віри Холодної, 51/2-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А,2Б,2В;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- вул. Олексія Древаля, 128/1-130А;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Індустріальна, 111/11,111/3;
- вул. Миколи Татарулі, 103-204;
- просп. Лесі Українки, 39, 51, 74 ,74Б.
- пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
- вул. Тараса Шевченка, 102-140;
- вул. Лікаря О.Богаєвського, 31;
- вул. Небесної Сотні, 98;
- проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
- проїзд Івана Калиновича, 21-60;
- пров. Князя Олега, 1/6-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-112;
- пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
- вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 2-30А;
- вул. Михайла Драгоманова, 33/5;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А, 13, 15/50;
- вул. Троїцька;
- вул. Сумська, 46, 48;
- вул. Оксани Петрусенко, 11;
- вул. Республіканська, 75,77,79,79А,81,110Б;
- б-р. Українського Відродження, 7,11,13,15;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Євгена Патона, 1-25А;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- проїзд Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12,40;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- вул. Віри Холодної, 41А;
- вул. Марусі Чурай, 8-54;
- пров. Чорнобаївський, 17-58;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 15-51;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- вул. Європейська, 83/18-87;
- пров. Кар’єрний, 1/4 -23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- вул. Криворудна, 2-14;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 83-120;
- вул. Підгірна, 1-38;
- вул. Піщана, 13-26;
- пров. Піщаний, 5-27Б;
- вул. Скеляста, 34;
- пров. Степана Бандери, 19-40/40;
- вул. Хорольська, 30-67/18;
- вул. Кагамлицька, 1/18-22/20;
- пров. Кагамлицький, 2-18;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-22;
- вул. Новокагамлицька, 25-45;
- вул. Подовжня, 3-17;
- вул. Сержанта Мельничука, 78-139;
- пров. Уласа Самчука, 18-32;
- вул. Чередницька, 116А;
- пров. Ювілейний, 3-23;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3;
- пров. Вагонний, 16;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Капітана Мовчана, 1-26;
- пров. Композитора Вербицького, 1-16;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- вул. Павла Скоропадського, 16;
- вул. Панаса Мирного, 3-15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- пров. Парковий, 18/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. Максима Кривоноса, 1А-40;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Фруктовий, 18;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Парковий, 2Б;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- вул. Миколи Залудяка, 4-14В;
- б-р Українського Відродження, 17-21.
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- туп. Юннатів, 1-7;
- вул. Вільної України, 3-14;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Платухіна, 3-23;
- просп. Полтавський, 32А-48А;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Шосейний, 10;
- вул. Щаслива, 33.
З 8.00 до 20.00:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29,33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Шкільна, 2;
- с. Мала Кохнівка.
Нагадаємо, за рішенням уряду ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними до 30 квітня.
