Завтра та весь наступний тиждень у Кременчуці обмежуватимуть рух Крюківським мостом

Сьогодні, 19:48

До 31-го жовтня у Кременчуці щоденно обмежуватимуть рух Крюківським мостом. Про це ще 17 жовтня повідомляли у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію виробничого підрозділу «Кременчуцька дистанція колії».

Щодня на мостовому переході через Дніпро з 09.00 до 17.00 перекриватимуть одну смугу для руху автотранспорту.

Про те, що у Кременчуці до кінця місяця обмежуватимуть рух Крюківським мостом наше видання писало 17 жовтня. Тож нагадуємо про це водіям та усім кременчуківцям.