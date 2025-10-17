У Кременчуці до кінця місяця обмежуватимуть рух Крюківським мостом

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 184

У Кременчуці з 20 по 31 жовтня щоденно обмежуватимуть рух Крюківським мостом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на інформацію виробничого підрозділу «Кременчуцька дистанція колії».

Відомо, що у ці дні з 09.00 до 17.00 перекриватимуть одну смугу для руху автотранспорту на мостовому переході через Дніпро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що до кінця цього тижня (до 19 жовтня), щоденно обмежуватимуть рух Крюківським мостом.