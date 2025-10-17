Кременчуцький концертмейстер Микола Литвинко отримав Почесний знак «За заслуги перед містом»

Сьогодні перед початком сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький вручив Почесний знак «За заслуги перед містом» концертмейстеру і помічнику художнього керівника Комунального закладу культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» Миколі Литвинку.

Цієї високої відзнаки митця відзначили за багаторічне віддане служіння національній культурі, збереження традицій народного мистецтва, примноження духовних надбань українського народу, плідну багаторічну роботу в народному ансамблі пісні і танцю «Славутич». Почесний знак «За заслуги перед містом» вручають тим, хто своїми досягненнями робить наше місто кращим.

Нагадаємо, 17 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради грамотами відзначили майстерність та талант відомого мистецького колективу, який впродовж багатьох років прославляє наше місто в усьому світі — народного ансамблю бального танцю «Вікторія».