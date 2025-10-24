У Кременчуці планують цьогоріч провести конкурс «Студент року»

Конкурс «Студент року» у 2025 році планують провести 19 листопада у міському Палаці культури. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету оприлюднили на сайті міськради. Його мають розглянути на засіданні виконкому.

Головна тема конкурсу — «Студент XXI століття: традиції та сучасність». Участь можуть взяти команди вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації. Від одного вищого навчального закладу — одна команда.

Які будуть конкурси:

Конкурс «Trailer навчального закладу». Команда готує виступ на сцені у форматі трейлера, який яскраво презентує їхній навчальний заклад. У виступі потрібно показати лідера команди, учасників та унікальні риси свого закладу — його атмосферу, особливості, студентське життя, традиції. Формат трейлера може бути обраний на розсуд команди. Конкурс «Номер з зіркою». Команда створює відеоролик спільно з запрошеною «зіркою» — відомою особистістю, яка має зв’язок з Кременчуцькою міською територіальною громадою (народилася, проживала, навчалася, працювала або реалізовувала проєкти в місті). Це може бути співак, актор, спортсмен, музикант, блогер, телеведучий чи інша публічна постать. Виступ може бути будь-якого жанру: вокальний, хореографічний, театральний, інструментальний, поетичний, комедійний або змішаний. Конкурс домашнє завдання «Культурний код». Команда на сцені представляє творчий номер, що поєднує українські традиції та сучасність. Мета — показати, що українська культура є сучасною, живою та актуальною. Це може бути: народна пісня у сучасній музичній обробці; танцювальна постановка з елементами фольклору та урбаністики; театралізований номер, який відображає культурний синтез і т. д.

У проєкті детально розписали деталі участі, критерії оцінювання, технічні завдання тощо.

Нагадаємо, торік у конкурсі перемогла команда льотного коледжу.