ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

У Кременчуці планують цьогоріч провести конкурс «Студент року»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 90

Участь можуть взяти команди вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації

Конкурс «Студент року» у 2025 році планують провести 19 листопада у міському Палаці культури. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету оприлюднили на сайті міськради. Його мають розглянути на засіданні виконкому.

Головна тема конкурсу — «Студент XXI століття: традиції та сучасність». Участь можуть взяти команди вищих навчальних закладів міста І-ІV рівнів акредитації. Від одного вищого навчального закладу — одна команда.

Які будуть конкурси:

  1. Конкурс «Trailer навчального закладу». Команда готує виступ на сцені у форматі трейлера, який яскраво презентує їхній навчальний заклад. У виступі потрібно показати лідера команди, учасників та унікальні риси свого закладу — його атмосферу, особливості, студентське життя, традиції. Формат трейлера може бути обраний на розсуд команди.
  2. Конкурс «Номер з зіркою». Команда створює відеоролик спільно з запрошеною «зіркою» — відомою особистістю, яка має зв’язок з Кременчуцькою міською територіальною громадою (народилася, проживала, навчалася, працювала або реалізовувала проєкти в місті). Це може бути співак, актор, спортсмен, музикант, блогер, телеведучий чи інша публічна постать. Виступ може бути будь-якого жанру: вокальний, хореографічний, театральний, інструментальний, поетичний, комедійний або змішаний. 
  3. Конкурс домашнє завдання «Культурний код». Команда на сцені представляє творчий номер, що поєднує українські традиції та сучасність. Мета — показати, що українська культура є сучасною, живою та актуальною. Це може бути: народна пісня у сучасній музичній обробці; танцювальна постановка з елементами фольклору та урбаністики; театралізований номер, який відображає культурний синтез і т. д.

У проєкті детально розписали деталі участі, критерії оцінювання, технічні завдання тощо. 

Нагадаємо, торік у конкурсі перемогла команда льотного коледжу.

0
Автор: Телеграф
Теги: студент року
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх