Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці відкритий набір на різні вакансії: актуальні пропозиції тижня

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 108

 

Роботодавці Кременчука пропонують конкурентні зарплати та гнучкі умови праці. Вакансії є як у виробничих підприємствах, так і в сфері торгівлі та послуг

Роботу пропонують:

  • Автослюсареві/ці на СТО з ремонту ходової, можливість навчання. Тел.0-67-530-33-76 Олександр
  • Водієві/ці кат. Е, з дозволом перевезення небезпечних вантажів по Україні. Тел.0-68-009-08-08, 0-97-455-64-15.
  • Водієві/ці кат. С, Е на авто MAN зерновоз, зчеплення, з досвідом роботи. Тел.0-67-532-87-80.
  • Водієві/ці кат. С, Е, з д/р 3 роки, телефонувати з 8.00 до 16.00, окрім п'ятниці, суботи, неділі. Тел.0-50-734-89-14.
  • Водієві/ці-автослюсареві/ці АТ "Вепр", вимоги - бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.0-98-917-80-28.
  • Для літнього чоловіка, з незначною проблемою зору потрібна помічниця по дому, пенсійного, або передпенсійного віку, можливе проживання, бажано з медичною освітою, за право наслідування житла (2-кімнатна квартира в центрі). Тільки телефонувати. Тел.0-95-836-72-40.
  • Електрикові/ині АТ "Вепр", графік доба через двоє, вимоги - бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.0-98-917-80-28.
  • Контролерові/ці на автостоянку в центрі міста, графік 1 доба, 3 доби вихідний, з/п 7000 грн/міс. Тел.0-93-739-56-54.
  • Майстрові/ні з ремонту взуття, майстерня знаходиться у зручному місці з постійною клієнтурою, можливий подальший викуп майстерні. Тел.0-96-370-59-11.
  • Менеджерові/ці по роботі з маркетплейсами, з/п 18000 грн/міс., подробиці за телефоном. Тел. 050-308-12-30
  • Менеджерові/ці торгової зали, пром. група, з/п 20000 грн/міс., всі подробиці за телефоном. Тел. 050-308-12-30
  • Охоронникам/цям, вахта 14х14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89, 095-427-70-98
  • Охороннику/ці АТ "Вепр", графік доба через двоє, вимоги - бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.0-98-917-80-28.
  • Помічниці для роботи на городі, в приватному будинку, а також надам житло. Тел.0-98-178-78-68.
  • Продавцю/чині в магазин "Лавка будматеріалів і сантехніки", енергійність, комунікабельність, відповідальність, можливе навчання, бажання працювати. Тел. 067-531-58-68
  • Різноробочим на будівництво. Тел.0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.
  • Різноробочим на прийом вторсировини, склотари, на оптову базу. Тел.0-98-222-33-22.
  • Різноробочому/чій АТ "Вепр", вимоги - бажання працювати, старанність, відповідальність, адреса підприємства: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.0-98-917-80-28.
  • Робітникам (сімейній парі) на фермерське господарство. Тел.0-93-296-40-38.
  • Робочій/чому на ферму, вміння доїти худобу, житло, харчування надається. Тел.0-99-936-15-11.
  • Робочому/чій по догляду за тваринами, на фермерське господарство, надається безкоштовне житло та харчування. Тел.0-50-532-38-48.
  • Стропальнику/ці на металобазу, р-н зуп.Присадки, графік роботи: пн-пт з 8.00-17.00, оф.оформлення (повний соц.пакет) або за договором ЦПХ, навчання за рахунок підпр-ва, з/п 17500 грн/міс. Тел.050-304-70-33
  • Торговому/ій представникові/ці зі своїм авто, пром. група, з/п 30000 грн/міс.всі подробиці за телефоном.Тел. 050-308-12-30
  • Швачці/кравцеві, телефонувати з 8.00 до 16.00, окрім п'ятниці, суботи, неділі. Тел.0-97-058-03-81.
  • Швачці/кравцю на швейне виробництво, графік роботи з 8.00 до 16.30, субота, неділя вихідні, з/п 20000 грн./міс. Тел.0-97-313-35-51.

Робота доступна у різних сферах: від легкої промисловості та торгівлі до транспорту, охорони та будівництва. Частина вакансій передбачає можливість навчання або проживання

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота в Кременчуці вакансії
