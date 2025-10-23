Опалення в дитсадках Кременчука досі немає: батьки говорять, що у групах +12 градусів

Закликаємо батьків долучитися до опитування та розповісти, яка ситуація у дитсадках, які відвідують ваші діти
Станом на 23 жовтня у закладах освіти Кременчука досі немає опалення. І якщо в учнів шкіл завтра останній навчальний день перед канікулами, то вихованці дитсадків продовжують навчатися.
Зокрема, таке повідомлення від батьків надійшло до редакції «Кременчуцького Телеграфа»:
В садочках температура 12 градусів. Вихователі просять одягати тепло дітей. Обігрівач не справляється. А зараз ще і світло вимикають. При такій температурі можна і запалення легень отримати.
Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що опалення у закладах освіти міста поки не планують вмикати — орієнтуватимуться на середньодобову температуру повітря та чекатимуть потепління.
«Кременчуцький Телеграф» закликає батьків долучитися до опитування та розповісти, який температурний режим нині у дитсадках, куди ходять ваші діти.
