Опалення в дитсадках Кременчука досі немає: батьки говорять, що у групах +12 градусів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 122 Коментарів: 1

Закликаємо батьків долучитися до опитування та розповісти, яка ситуація у дитсадках, які відвідують ваші діти

Станом на 23 жовтня у закладах освіти Кременчука досі немає опалення. І якщо в учнів шкіл завтра останній навчальний день перед канікулами, то вихованці дитсадків продовжують навчатися.

Зокрема, таке повідомлення від батьків надійшло до редакції «Кременчуцького Телеграфа»:

В садочках температура 12 градусів. Вихователі просять одягати тепло дітей. Обігрівач не справляється. А зараз ще і світло вимикають. При такій температурі можна і запалення легень отримати.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що опалення у закладах освіти міста поки не планують вмикати — орієнтуватимуться на середньодобову температуру повітря та чекатимуть потепління.

— Якщо у групах в дитсадках є до +16 градусів, то будемо розбиратись. Обігрівачі можна використовувати, — сказав минулого тижня під час засідання виконкому Малецький.

«Кременчуцький Телеграф» закликає батьків долучитися до опитування та розповісти, який температурний режим нині у дитсадках, куди ходять ваші діти.