ГО "Захист держави"
Від захисту до зростання: у Луцьку відбувся форум, що об’єднав ветеранів і бізнес
Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Опалення в дитсадках Кременчука досі немає: батьки говорять, що у групах +12 градусів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 122 Коментарів: 1

 

Закликаємо батьків долучитися до опитування та розповісти, яка ситуація у дитсадках, які відвідують ваші діти

Станом на 23 жовтня у закладах освіти Кременчука досі немає опалення. І якщо в учнів шкіл завтра останній навчальний день перед канікулами, то вихованці дитсадків продовжують навчатися.

Зокрема, таке повідомлення від батьків надійшло до редакції «Кременчуцького Телеграфа»:

В садочках температура 12 градусів. Вихователі просять одягати тепло дітей. Обігрівач не справляється. А зараз ще і світло вимикають. При такій температурі можна і запалення легень отримати.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що опалення у закладах освіти міста поки не планують вмикати — орієнтуватимуться на середньодобову температуру повітря та чекатимуть потепління.

— Якщо у групах в дитсадках є до +16 градусів, то будемо розбиратись. Обігрівачі можна використовувати, — сказав минулого тижня під час засідання виконкому Малецький.

«Кременчуцький Телеграф» закликає батьків долучитися до опитування та розповісти, який температурний режим нині у дитсадках, куди ходять ваші діти.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: опалення дитячі садочки

Який зараз температурний режим у дитсадках, куди ходять ваші діти?

Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 712
Andron777:
Сьогодні, 17:39

А чинушам побарабану. Приміром мальєцький по закордонах шастає зараз. Ні вони ні їхні чада не мерзнуть. Їхні діти та внуки сидять або дама з нянями, або в приватних мінісадочках де тепло та і самі чиновники сидять по дачах де є індивідуальне опалення. А на роботу-з роботи їх возять за кошти наших з вами податків на щойнокуплених новеньких авто з підігрівом їхніх дуп куплених також за наші податки. А ви чЄляді мерзніть та нехай ваші діточки хворіють на застуди які на фоні всяких вірусів прогресують.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх