У Кременчуці тимчасово змінять рух тролейбусів через відключення електроенергії

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 292

У разі зміни тривалості ремонтних робіт час відключення можуть скоригувати

23 жовтня, з 16.00 до 17.30, тролейбуси курсуватимуть у режимі автономного ходу. Під час цього періоду можливі відхилення від графіків руху. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Тимчасові зміни пов’язані з плановими відключеннями електроенергії.

У разі зміни тривалості ремонтних робіт час відключення можуть скоригувати. Жителів Кременчука просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

