У Кременчуці тимчасово змінять рух тролейбусів через відключення електроенергії

23 жовтня, з 16.00 до 17.30, тролейбуси курсуватимуть у режимі автономного ходу. Під час цього періоду можливі відхилення від графіків руху. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Тимчасові зміни пов’язані з плановими відключеннями електроенергії.
У разі зміни тривалості ремонтних робіт час відключення можуть скоригувати. Жителів Кременчука просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, на Полтавщині діють графіки погодинного відключення світла.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.