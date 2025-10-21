На Кременчуччині попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Денисом Лисенком

27‑річний воїн загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині

Учора, 20 жовтня, в Омельницькій громаді на Кременчуччині попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Денисом Лисенком. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Полеглий захисник народився 19 серпня 1998 року. Навчався в Омельницькій школі та Кременчуцькій школі-інтернаті ім. А. С. Макаренка. Після навчання працював у сфері будівництва, займався зведенням дерев’яних зрубів.

Попри проблеми зі здоров’ям, які двічі заважали вступити до війська, восени 2024 року він став на службу до Збройних сил України. Служив у 92-й окремій штурмовій бригаді «Ахіллес» на посаді оператора дронів.

12 жовтня 2025 року старший солдат Денис Лисенко загинув під час виконання бойового завдання в районі села Тамарганівка Куп’янського району Харківської області.

У полеглого військового залишилися дружина та маленький син.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.