Де сходить зірка Шикидім! Віктор Павлік 24 жовтня у Кременчуці з великим концертом (афіша)

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 137

До свого 60-річчя Віктор Павлік з туром «Найкраще» їде у Кременчук

Цієї п’ятниці, 24 жовтня, о 18.00 у Міському палаці культури народний артист України Віктор Павлік чекатиме всіх на особливому святковому концерті, де разом з глядачами співатиме всі пісні — від першої до фінальної.

Романтичні, драйвові, неповторні хіти «Ні обіцянок, ні пробачень», «Шикидім», «Ти подобаєшся мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стамбул», «Тарам там нема з ким» , «Білі черемхи» , «Знайди мене», «Кохайте жінку».

Пісні з дитинства і юності, з касет, дисків, платівок і TikTok-трендів, з 80-х, 90-х і 2000-х, з ваших весіль, освідчень і всіх пам’ятних серцю подій.

У кожній — неповторний голос Віктора Франковича, краса української пісні і частинка вас та вашого життя.

За емоціями — вибухові й грандіозні, за наповненням — довершені й надзвичайні! Це будуть наступні концерти-подарунки від Віктора Павліка кожному глядачеві! — обіцяють організатори туру. — У свій ювілейний рік, напередодні 60-річчя, Віктор Павлік підготував свою концертну програму, поєднавши все найкраще, що співав для нас понад 40 років на сцені.

«Щиро ваш, Віктор Павлік!» — саме так незмінно запрошує на свої концерти Віктор Павлік. І в цих кількох словах — той головний секрет всенародної любові до його таланту і творчості.

Завжди і щиро Віктор Павлік — дійсно наш. З довгим, кучерявим волоссям за часів гурту «Анни-Марії». У стильній шкіряній куртці під час блискавичного штурму «Території А». У вишуканому класичному костюмі під час знакових для країн концертів і проєктів. У вишиванці й із незмінною гітарою в руках зі своїм військовим та народом у час найбільших випробувань для рідної України.

Народний артист і жива легенда з Теребовлі!

Закоханий у музику з раннього дитинства, Віктор Павлік протягом усього свого життя закохує всіх нас у якісну українську музику.

В історії його ключових хітів — історія української культури та шоу-бізнесу, красу і силу яких ми всі, затамувавши подих, відчуємо на концерті в межах нового туру.

Всі культові хіти, яскраві сучасні прем'єри, драйв і магія бездоганного живого виконання, щире спілкування і фантастична енергетика Віктора Павліка та його гурту! Ці концерти пам’ятають всі! — гарантують організатори.

Кременчук, зустрічайте великий тур Віктора Павліка!

Трепет серця, мурахи по шкірі, найгучніші співи разом усією залою і щастя від зустрічі з легендарним артистом!

На концерті Віктора Павліка 24 жовтня о 18.00 у Міському палаці культури на вас чекають найсильніші емоції.

Квітки обирайте на сайті за посиланням.