Незодовго до загибелі народився син: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Кирилом Бассарабом

Військовослужбовець загинув майже рік тому і ривалий час вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 21 жовтня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця, старшого сержанта Кирила Бассараба. Народився чоловік 24 вересня 1998 року у Малій Кохнівці, навчався у професійно-технічному училищі № 26.

Попрощатися із захисником зібралися багото людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі, приїхали і бойові побратими. Усі, хто знав Кирила, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за службу та захист Батьківщини.

Кирило служив у 21-ій окремій механізованій бригаді із початку 2024 року, розповідає його побратим із позивним «Рекс». До цього проходив службу в інших підрозділах.

— Кирило був дуже доброю людиною, що не попроси — завжди зробить. Різні ситуації були — і бойові, і в повсякденному житті — але він завжди відгукувався, навіть коли про допомогу не просили, — ділиться військовий.

Рекс, Вчитель і Моряк, побратими Кирила

— Це був справжній чоловік, справжній воїн, якого ми поважали і поважатимемо. Ми з ним разом пройшли Донбас, багато чого бачили. Тому його подвиг шануємо і поважаємо, — додає «Вчитель».

Чоловіки не прослужили разом і року, але за цей відносно короткий час про Кирила мають тільки позитивні спогади — був веселим і дуже товариським, завжди збирав довкола себе компанію.

Про обставини загибелі Кирила військові не розповідають — говорять лиш, що майже рік чоловік вважався зниклим безвісти.

— У нього незадовго до загибелі народився син. Він був дуже радий цій новині, радів, коли дружина завагітніла. То він хоч встиг сина побачили, — пригадують побратими.

На службу у лавах Збройних сил України Кирило став ще у липні 2021 року — підписав контракт. Служив на посаді інструктора групи інструкторів, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 24 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області. Свіьла пам’ять полеглому захиснику! — додає «Лиман».

У захисника лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Кирила на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.