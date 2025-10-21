Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

Незодовго до загибелі народився син: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Кирилом Бассарабом

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 120

 

Військовослужбовець загинув майже рік тому і ривалий час вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 21 жовтня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця, старшого сержанта Кирила Бассараба. Народився чоловік 24 вересня 1998 року у Малій Кохнівці, навчався у професійно-технічному училищі № 26.

 

Попрощатися із захисником зібралися багото людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі, приїхали і бойові побратими. Усі, хто знав Кирила, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за службу та захист Батьківщини.

Кирило служив у 21-ій окремій механізованій бригаді із початку 2024 року, розповідає його побратим із позивним «Рекс». До цього проходив службу в інших підрозділах.

— Кирило був дуже доброю людиною, що не попроси — завжди зробить. Різні ситуації були — і бойові, і в повсякденному житті — але він завжди відгукувався, навіть коли про допомогу не просили, — ділиться військовий.
Рекс, Вчитель і Моряк, побратими Кирила
— Це був справжній чоловік, справжній воїн, якого ми поважали і поважатимемо. Ми з ним разом пройшли Донбас, багато чого бачили. Тому його подвиг шануємо і поважаємо, — додає «Вчитель».

Чоловіки не прослужили разом і року, але за цей відносно короткий час про Кирила мають тільки позитивні спогади — був веселим і дуже товариським, завжди збирав довкола себе компанію.

Про обставини загибелі Кирила військові не розповідають — говорять лиш, що майже рік чоловік вважався зниклим безвісти.

 

— У нього незадовго до загибелі народився син. Він був дуже радий цій новині, радів, коли дружина завагітніла. То він хоч встиг сина побачили, — пригадують побратими.

На службу у лавах Збройних сил України Кирило став ще у липні 2021 року — підписав контракт. Служив на посаді інструктора групи інструкторів, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 24 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Курської області. Свіьла пам’ять полеглому захиснику! — додає «Лиман».

 

У захисника лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Кирила на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Автор: Яна Гудзь
