Незодовго до загибелі народився син: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Кирилом Бассарабом

Сьогодні, 21 жовтня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця, старшого сержанта Кирила Бассараба. Народився чоловік 24 вересня 1998 року у Малій Кохнівці, навчався у професійно-технічному училищі № 26.
Попрощатися із захисником зібралися багото людей — його рідні та близькі, знайомі, друзі, приїхали і бойові побратими. Усі, хто знав Кирила, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за службу та захист Батьківщини.
Кирило служив у 21-ій окремій механізованій бригаді із початку 2024 року, розповідає його побратим із позивним «Рекс». До цього проходив службу в інших підрозділах.
Чоловіки не прослужили разом і року, але за цей відносно короткий час про Кирила мають тільки позитивні спогади — був веселим і дуже товариським, завжди збирав довкола себе компанію.
Про обставини загибелі Кирила військові не розповідають — говорять лиш, що майже рік чоловік вважався зниклим безвісти.
На службу у лавах Збройних сил України Кирило став ще у липні 2021 року — підписав контракт. Служив на посаді інструктора групи інструкторів, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У захисника лишилися батьки, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Кирила на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
