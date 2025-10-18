Олена Шуляк
Кременчук, Культура, Топ-новина

У Кременчуці вперше проходить книжковий фестиваль «Літера»: література, майстер-класи і квартирник

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 276

Зібрані кошти під час заходу передадуть на підтримку ЗСУ

18-19 жовтня у Кременчуці проходить книжковий фестиваль «Літера». Захід поєднує літературу, творчі майстер-класи, спілкування та благодійність.

На фесті можна придбати нові й уживані книги чи вибрати прикраси, закладки, свічки, шопери й сувеніри. У програмі фесту, окрім літератури: майстер-класи зі створення сонцеловів, вишитих закладинок, малювання кавою, каліграфії та колажування. 

Серед гостей фестивалю — письменниця Марія Титаренко, яка сьогодні провела практикум із креативного письма та презентувала нову дитячу книгу, а також блогерка, дослідниця української культури, художниця та співзасновниця проєкту «Тутечко» про Полтавщину Євгенія Гавришенко, яка вже завтра прочитає лекцію про українську ідентичність 19 століття на прикладі Гоголя, Котляревського і Шевченка.

Також працює фудкорт, зона з фотолокаціями та професійними фотографами, лотерея з книжковими призами і душевний квартирник.

Частина активностей — безплатна, інші — за фіксованою ціною або донатом. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Сил оборони України, розповіла «Телеграфу» організаторка фестивалю Марина.


Фото: Мирослава УКРАЇНСЬКА
— Ми збираємо кошти на мавіки 3Т та EcoFlow для 3 окремої важкої механізованої залізної бригади, — каже жінка.

Марина додає, що раніше фестиваль двічі проходив у Горішніх Плавнях. У соцмережах організатори вказують, що тоді вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень для захисників. 

— Нарешті ми приїхали в Кременчук. Дуже раді, багато людей. Ми не очікували, що буде така висока зацікавленість в цьому фестивалі, — каже Марина.

Фестиваль проходить біля кав’ярні-книгарні «Крапля» (вул. Івана Мазепи, 37а). Детальніше про програму — ТУТ.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці презентували роботи полтавського митця Олександра Келима


Автор: Мирослава Українська Фото: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: книжки фестиваль література
telegraf.in.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

