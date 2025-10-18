У Кременчуці вперше проходить книжковий фестиваль «Літера»: література, майстер-класи і квартирник

18-19 жовтня у Кременчуці проходить книжковий фестиваль «Літера». Захід поєднує літературу, творчі майстер-класи, спілкування та благодійність.
На фесті можна придбати нові й уживані книги чи вибрати прикраси, закладки, свічки, шопери й сувеніри. У програмі фесту, окрім літератури: майстер-класи зі створення сонцеловів, вишитих закладинок, малювання кавою, каліграфії та колажування.
Серед гостей фестивалю — письменниця Марія Титаренко, яка сьогодні провела практикум із креативного письма та презентувала нову дитячу книгу, а також блогерка, дослідниця української культури, художниця та співзасновниця проєкту «Тутечко» про Полтавщину Євгенія Гавришенко, яка вже завтра прочитає лекцію про українську ідентичність 19 століття на прикладі Гоголя, Котляревського і Шевченка.
Також працює фудкорт, зона з фотолокаціями та професійними фотографами, лотерея з книжковими призами і душевний квартирник.
Частина активностей — безплатна, інші — за фіксованою ціною або донатом. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Сил оборони України, розповіла «Телеграфу» організаторка фестивалю Марина.
Марина додає, що раніше фестиваль двічі проходив у Горішніх Плавнях. У соцмережах організатори вказують, що тоді вдалося зібрати понад 130 тисяч гривень для захисників.
Фестиваль проходить біля кав’ярні-книгарні «Крапля» (вул. Івана Мазепи, 37а). Детальніше про програму — ТУТ.
