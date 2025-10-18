У Кременчуці вперше проходить книжковий фестиваль «Літера»: література, майстер-класи і квартирник

Зібрані кошти під час заходу передадуть на підтримку ЗСУ

18-19 жовтня у Кременчуці проходить книжковий фестиваль «Літера». Захід поєднує літературу, творчі майстер-класи, спілкування та благодійність.

На фесті можна придбати нові й уживані книги чи вибрати прикраси, закладки, свічки, шопери й сувеніри. У програмі фесту, окрім літератури: майстер-класи зі створення сонцеловів, вишитих закладинок, малювання кавою, каліграфії та колажування.

Серед гостей фестивалю — письменниця Марія Титаренко, яка сьогодні провела практикум із креативного письма та презентувала нову дитячу книгу, а також блогерка, дослідниця української культури, художниця та співзасновниця проєкту «Тутечко» про Полтавщину Євгенія Гавришенко, яка вже завтра прочитає лекцію про українську ідентичність 19 століття на прикладі Гоголя, Котляревського і Шевченка.

Також працює фудкорт, зона з фотолокаціями та професійними фотографами, лотерея з книжковими призами і душевний квартирник.

Частина активностей — безплатна, інші — за фіксованою ціною або донатом. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Сил оборони України, розповіла «Телеграфу» організаторка фестивалю Марина.

















Фото: Мирослава УКРАЇНСЬКА