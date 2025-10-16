Кременчуцьку муніципальну енергосервісну компанію очолив новий керівник

Комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» очолив Олександр Гладир. Про це стало відомо з аналітичних систем YouControl та Clarity Project.

Керівником Олександр Гладир, згідно з контрактом, став від 22 вересня. Контракт діє до 22 грудня 2025 року.

До цього підприємство очолювала Лариса Прокопенко.

Метою створення і діяльності підприємства є реалізація енергоефективних проєктів з залученням інвестиційних коштів, йдеться у повідомленні на сайті міської ради.

Додамо, що у Кременчуці з 2018 року триває масштабний проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Перспективний проєкт передбачав утеплення 66 закладів соціальної сфери коштом кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантових коштів. (38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості). Загальна вартість проєкту становить понад 10 мільйонів євро.