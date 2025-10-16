Колишній ректор КрНУ Михайло Загірняк — серед 2% найвпливовіших учених світу: що відомо

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 212

Колишній ректор Кременчуцького національного університету, доктор технічних наук, професор Михайло Загірняк втретє увійшов до 2% найвпливовіших учених світу за версією дослідників Стенфордського університету. Про це свідчать дані міжнародного рейтингу науковців станом на 1 серпня 2025 року, пише КрНУ.

На сайті вишу вказують, що Михайло Загірняк став єдиним науковцем із Полтавської області, який потрапив до цього переліку. Загалом рейтинг включає понад 230 тисяч учених із усього світу, серед них 124 представники України.

За даними бази Scopus, професор має понад 1861 цитування, 186 проіндексованих публікацій і h-індекс 26.

Топ-2% — міжнародний рейтинг загальнонаукової світової бази авторів за стандартизованими показниками цитування їх робіт. Рейтинг формують щороку з 2019-го. Його створюють аналітики Elsevier і SciTech Strategies на основі показників цитування близько 7 млн науковців у 22 галузях і 174 підгалузях знань.

