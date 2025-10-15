Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енегретики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 16 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: вул. Миколи Молочникова, 2-15

пров. Рівненський, 8А

квт. 304, 16-18

пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

пр. 2-й Індустріальний, 3,4

пр. 3-й Індустріальний, 3,4

пр. 4-й Індустріальний, 3,4

пров. 2-й Індустріальний, 3-12

пров. 3-й Індустріальний, 11,12

пров. 4-й Індустріальний, 6,8

пров. 5-й Індустріальний, 5-12

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

вул. Великокохнівська, 2/2-57А

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Віри Холодної, 1-41А

вул. Джерельна, 16,18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

пров. Індустріальний, 1/4-99

вул. Козацька, 71-138

пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3

вул. Марусі Чурай, 3-52

вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

вул. Олексія Древаля, 85-223

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Рівненський, 1-44

вул. Сержанта Трушакова, 46-77

вул. Солов’їна, 10

пр. Сонячний, 3-45

туп. Сонячний, 38/12, 40

вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

вул. Чернігівська, 1-23

пров. Чорнобаївський, 1-58

вул. Керченська, 3А З 8.00 до 20.00: просп. Полтавський, 277-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Прибережний, 10

проїзд Сонячний, 30-45

туп. Сонячний, 38/12-40

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29,33

вул. Перекопська, 40

вул. Європейська, 60А

туп. Урожайний, 2

просп. Полтавський, 277-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка З 8.00 до 17.00: вул. Великокохнівська, 12-28А

проїзд Великокохнівський, 1-61

вул. Вільної України, 3-14

туп. Кременецький, 3-26

вул. Платухіна, 3-23

просп. Полтавський, 32А-48А

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 11-36

туп. Юннатів, 1-7

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

вул. Віри Холодної, 33-66А

пр-д Далекий, 1-10

пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б

вул. Енергетиків, 39-71

вул. Євгена Патона, 1-21А

б-р Українського Відродження, 7-15

вул. Київська, 59

пров. Княжий, 12-14Б

вул. Київська, 64-80

вул. Ярова, 1-7

вул. Карпенка-Карого, 16-23

вул. Салганна, 7-45

пров. Світловодський, 3-8/19

вул. Республіканська, 75-79

вул. Данила Галицького, 6,53,55,67

вул. Барвінкова, 1-30

вул. Рокитнянська, 27С

вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6

вул. Якова Петруся, 31-132

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

вул. Космонавтів, 67

вул. Чумацький Шлях, 45-67

вул. Карпенка-Карого, 22-60

вул. Кохнівська, 44-62

пров. Кохнівський, 3, 3А

пров. Межовий, 1-30

вул. Салганна, 4-65

вул. Каховська, 47

вул. Лугова, 38-52

проїзд Луговий, 4-12

вул. Раїси Кириченко, 101-108

вул. Юрія Кондратюка, 82

вул. Кооперативна, 1А

просп. Свободи, 34А

проїзд Володимира Константиновича, 7-39

проїзд Івана Калиновича, 21-60

пров. Князя Олега, 1/6-48/15

вул. Кооперативна, 77-112

пров. Кооперативний, 4/35-33/5

вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

туп. Спокійний, 1-14

вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

вул. Макаренка, 33/5

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44

вул. Тараса Шевченка, 102-140

вул. Лікаря О.Богаєвського, 31

вул. Небесної Сотні, 98

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

вул. Європейська, 83/18-87

пров. Кар’єрний, 1/4-23

пров. Козачий, 2/7-23

вул. Криворудна, 2-14

пров. Льва Євселевського, 3-19

пров. Миргородський, 2-11

вул. Переяславська, 83-120

вул. Підгірна, 1-38

вул. Піщана, 13-26

пров. Піщаний, 5-27Б

вул. Скеляста, 34

пров. Степана Бандери, 19-40/40

вул. Хорольська, 30-67/18

вул. Давида Кострова, 2/37

вул. Капітана Мовчана, 1-26

пров. Марії Примаченко, 2-25

туп. Миколи Сціборського, 7

вул. Паризька, 2/32-12

вул. Рєпіна, 2/26-8

вул. Максима Кривоноса, 25

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

пров. Вагонний, 16

вул. Івана Багряного, 1/39

вул. Івана Дзюби, 3-36

пров. Малокохнівський, 1-23/3

пров. Новогеоргієвський, 10А

вул. Павла Скоропадського, 16

вул. Панаса Мирного, 3-15

пров. Парковий, 18/2-27

пров. Південний, 1/29-26

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

вул. Максима Кривоноса, 1А-40

пров. Фізкультурний, 1А-22

пров. Фруктовий, 18

вул. Щаслива, 2-40

пров. Парковий, 2Б

вул. Господарська, 1-38

пров. Господарський, 3-10А

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Івана Багряного, 3-21

пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Нижня, 1-28

вул. Щаслива, 33

пров. Шосейний, 10

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

пров. Кагамлицький, 2-18

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

вул. Новокагамлицька, 25-45

вул. Подовжня, 3-17

вул. Сержанта Мельничука, 78-139

пров. Уласа Самчука, 18-32

вул. Чередницька, 116А

пров. Ювілейний, 3-23

вул. Ботанічна, 21-34

пр. Івана Калиновича, 1-22

пров. Князя Олега, 1-7

вул. Кооперативна, 116, 116А

вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б, 2В

вул. Віри Холодної, 11/2-66А

вул. Євгена Патона, 2А-2В

пров. Чорнобаївський, 1-60Б

вул. Великокохнівська, 2/2-9

пров. Великокохнівський, 1-15

вул. Олексія Древаля, 117-173А

вул. Марусі Чурай, 3-54

проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

проїзд 2-й Ягідний, 2

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Вільної України, 17А-40

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

пров. Ягідний, 2-39

