Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 259

 

Енегретики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 16 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Миколи Молочникова, 2-15

  • пров. Рівненський, 8А

  • квт. 304, 16-18

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Джерельна, 16,18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • пров. Індустріальний, 1/4-99

  • вул. Козацька, 71-138

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 10

  • пр. Сонячний, 3-45

  • туп. Сонячний, 38/12, 40

  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • вул. Керченська, 3А

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Потоки

  • с. Соснівка

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Прибережний, 10

  • проїзд Сонячний, 30-45

  • туп. Сонячний, 38/12-40

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Івана Франка, 29,33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А

  • туп. Урожайний, 2

  • просп. Полтавський, 277-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Потоки

  • с. Соснівка

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Великокохнівська, 12-28А

  • проїзд Великокохнівський, 1-61

  • вул. Вільної України, 3-14

  • туп. Кременецький, 3-26

  • вул. Платухіна, 3-23

  • просп. Полтавський, 32А-48А

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • туп. Юннатів, 1-7

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • пр-д Далекий, 1-10

  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б,60Б

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • б-р Українського Відродження, 7-15

  • вул. Київська, 59

  • пров. Княжий, 12-14Б

  • вул. Київська, 64-80

  • вул. Ярова, 1-7

  • вул. Карпенка-Карого, 16-23

  • вул. Салганна, 7-45

  • пров. Світловодський, 3-8/19

  • вул. Республіканська, 75-79

  • вул. Данила Галицького, 6,53,55,67

  • вул. Барвінкова, 1-30

  • вул. Рокитнянська, 27С

  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6

  • вул. Якова Петруся, 31-132

  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

  • вул. Космонавтів, 67

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1-30

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Каховська, 47

  • вул. Лугова, 38-52

  • проїзд Луговий, 4-12

  • вул. Раїси Кириченко, 101-108

  • вул. Юрія Кондратюка, 82

  • вул. Кооперативна, 1А

  • просп. Свободи, 34А

  • проїзд Володимира Константиновича, 7-39

  • проїзд Івана Калиновича, 21-60

  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15

  • вул. Кооперативна, 77-112

  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • туп. Спокійний, 1-14

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

  • вул. Макаренка, 33/5

  • пров. Катерини Зарицької, 4-26/44

  • вул. Тараса Шевченка, 102-140

  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 31

  • вул. Небесної Сотні, 98

  • пров. Антіна Кущинського, 4-8

  • пров. Бондарський, 4-26

  • вул. Європейська, 83/18-87

  • пров. Кар’єрний, 1/4-23

  • пров. Козачий, 2/7-23

  • вул. Криворудна, 2-14

  • пров. Льва Євселевського, 3-19

  • пров. Миргородський, 2-11

  • вул. Переяславська, 83-120

  • вул. Підгірна, 1-38

  • вул. Піщана, 13-26

  • пров. Піщаний, 5-27Б

  • вул. Скеляста, 34

  • пров. Степана Бандери, 19-40/40

  • вул. Хорольська, 30-67/18

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Максима Кривоноса, 25

  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

  • туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

  • пров. Вагонний, 16

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • пров. Малокохнівський, 1-23/3

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • вул. Павла Скоропадського, 16

  • вул. Панаса Мирного, 3-15

  • пров. Парковий, 18/2-27

  • пров. Південний, 1/29-26

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Максима Кривоноса, 1А-40

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Фруктовий, 18

  • вул. Щаслива, 2-40

  • пров. Парковий, 2Б

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10А

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Щаслива, 33

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Ботанічна, 21-34

  • пр. Івана Калиновича, 1-22

  • пров. Князя Олега, 1-7

  • вул. Кооперативна, 116, 116А

  • вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б, 2В

  • вул. Віри Холодної, 11/2-66А

  • вул. Євгена Патона, 2А-2В

  • пров. Чорнобаївський, 1-60Б

  • вул. Великокохнівська, 2/2-9

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • вул. Олексія Древаля, 117-173А

  • вул. Марусі Чурай, 3-54

  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

  • проїзд 2-й Ягідний, 2

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Вільної України, 17А-40

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • пров. Ягідний, 2-39

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх