У Кременчуці хочуть заборонити транзитний рух вантажівок під час снігопадів

У Кременчуці хочуть заборонити рух транзитного вантажного транспорту територією міста під час снігопадів. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
У документі зазначено, що транзитні фури та інший вантажний транспорт не зможуть заїжджати в місто під час снігопадів — це має зменшити затори і полегшити роботу снігоприбиральної техніки.
Для вантажівок визначили місця тимчасового відстою:
з боку Києва — вулиця Київська, майданчик біля АТП;
з боку Горішніх Плавнів — Занасипський шлях, біля АГНКС і складів тютюнової фабрики;
з боку Дніпра — набережна Лейтенанта Дніпрова, біля АЗС;
з боку Кропивницького — перетин вулиць Герасимовича та Чумацького шляху, майданчик біля АЗС;
з боку Полтави — проспект Полтавський, майданчик біля знаку «Кременчук» та АЗС.
У цих місцях встановлять знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з табличкою 7.12 «Ожеледиця».
Контроль за виконанням рішення поклали на профільного заступника мера Івана Москалика та батальйон патрульної поліції Кременчука.
Попереднє рішення з аналогічною забороною від 2017 року втратило чинність.
Нагадаємо, минулого листопада перший сніг паралізував громадський транспорт у Полтаві.
