У Кременчуці хочуть заборонити транзитний рух вантажівок під час снігопадів

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 156

Вантажівки зупинятимуть на в’їздах у місто — у визначених місцях встановлять дорожні знаки

У Кременчуці хочуть заборонити рух транзитного вантажного транспорту територією міста під час снігопадів. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що транзитні фури та інший вантажний транспорт не зможуть заїжджати в місто під час снігопадів — це має зменшити затори і полегшити роботу снігоприбиральної техніки.

Для вантажівок визначили місця тимчасового відстою:

з боку Києва — вулиця Київська, майданчик біля АТП;

з боку Горішніх Плавнів — Занасипський шлях, біля АГНКС і складів тютюнової фабрики;

з боку Дніпра — набережна Лейтенанта Дніпрова, біля АЗС;

з боку Кропивницького — перетин вулиць Герасимовича та Чумацького шляху, майданчик біля АЗС;

з боку Полтави — проспект Полтавський, майданчик біля знаку «Кременчук» та АЗС.

У цих місцях встановлять знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з табличкою 7.12 «Ожеледиця».

Контроль за виконанням рішення поклали на профільного заступника мера Івана Москалика та батальйон патрульної поліції Кременчука.

Попереднє рішення з аналогічною забороною від 2017 року втратило чинність.

Нагадаємо, минулого листопада перший сніг паралізував громадський транспорт у Полтаві.